Muriqi i shënon Atletico de Madrid për barazim

Skuadra e Mallorcas ka shënuar golin e barazimit ndaj Atletico Madridit. Ishte sulmuesi kosovar që shënoi një gol si mjeshtër, transmeton Gazeta Metro.

Piratët po ndiqnin rezultatin që nga minuta e 79 kur shënoi mesfushori Connor Gallagher. Pak minuta më vonë Atletico Madrid mbeti me një lojtar më pak në fushë kur u ndëshkua me të kuq sulmuesi Alexander Sorloth.

Vedat Muriqi goditi si mjeshtër me kokë për të barazuar në minutën e 85’të pas një krosimi të shkëlqyeshëm nga Jan Virgili.

Mallorca deri tani ka mbledhur vetëm dy pikë në La Liga pas pesë xhirove ku ka pësuar edhe tre humbje mes dy barazimeve.

