Muriqi gol e asist, Mallora del nga zona e rrezikut: Sevilla dërrmohet me poker

RCD Mallorca ka fituar 4-1 ndaj Sevilla FC në ndeshjen e fundit të javës së njëzet e dytë të LaLiga EA Sports, ku golat e kosovarit Vedat Muriqi, Samú Costa, Sergi Darder dhe Pablo Torre i lejojnë të lërë pozicionet e rënies nga kategoria duke zbritur aty Rayo Vallecano.
Në “Mallorca Son Moix”, të drejtuarit nga Jagoba Arrasate paralajmëruan pak pas nisjes së ndeshjes me një goditje të Jan Virgil, ndaj së cilës Odisseas Vlachodimos duhej të nxirrte një pritje të mirë për të shmangur 1-0. Pak më vonë, anësori vendas ishte protagonist i një aksioni tjetër ku kërkoi penallti për një kontakt të Carmona me këmbën pas, por arbitri urdhëroi të vazhdohej loja. Megjithatë, pas një përpjekjeje për “gol fantazmë” nga Akor Adams që preku traversën, Soto Grado u thirr nga VAR-i për të rishikuar aksionin e mëparshëm dhe akordoi penalltinë.
Vedat Muriqi mori përsipër ekzekutimin dhe e mashtroi plotësisht portierin grek në minutën e 26. Pavarësisht kësaj, skuadra e Matías Almeyda nuk e ndjeu goditjen dhe pak para pushimit arriti të barazojë pas një rikuperimi të Peque në treçerekun e fushës; franko-argjentinasi Neal Maupay, në debutimin e tij me fanellën e Sevillas, mori topin dhe e dërgoi në trekëndëshin e majtë të portës së Leo Román.
Pas rikthimit nga dhomat e zhveshjes, Mallorca vonoi shumë pak për të kaluar sërish në avantazh. Carmona shmangu një goditje shumë të rrezikshme të sulmuesit Muriqi kur ky kishte kaluar tashmë Vlachodimos, dhe vetë portieri i Sevillas nxori dorën për të ndalur një tjetër goditje me kokë të kosovarit, por Samú Costa nuk gaboi pak minuta më pas dhe shfrytëzoi një pasim gjenial të Virgil për të vendosur 2-1 në minutën e 53. Në minutën e 74, ishullorët vulosën përfundimisht ndeshjen kur vetë Costa dërgoi një top në pikën e penalltisë që Muriqi e goditi dhe, pasi u devijua lehtë nga Sergi Darder, përfundoi në rrjetë. Ende pati kohë që Pablo Torre, i sapofutur në fushë, të shënonte të katërtin në minutën e katërt shtesë.
Në këtë mënyrë, Mallorca largohet nga pozicionet e rënies nga kategoria, duke i kaluar ato Rayo Vallecano, dhe arrin në kuotën e 24 pikëve, po aq sa Sevilla, që ndërpret një seri prej dy javësh radhazi me pikë, dhe dy më shumë se pozicioni i parë i rrezikut.