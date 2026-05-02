Muriqi e Mallorca bëjnë një hap gjigant në luftën për mbijetesë

Mallorca arriti një fitore jetike 1-0 në transfertë ndaj Gironas në javën e 34-të të La Ligës, duke i dhënë fund serisë së gjatë pa fitore jashtë fushe dhe duke e bërë edhe më të ngushtë betejën për mbijetesë.
Pjesa e parë ishte kryesisht e ekuilibruar, por gradualisht nisi të anonte nga mysafirët. Girona krijoi rastin e parë të pastër kur Claudio Echeverri u nxor përballë portës, por u ndal nga një pritje e shkëlqyer e portierit Leo Roman.
Ajo ndërhyrje e mbajti Mallorcan në lojë, teksa në minutat e para skuadra kishte vështirësi të gjente ritmin, por u rrit në lojë me kalimin e pjesës së parë.
Pavarësisht momenteve të Gironas në kundërsulme, ishte Mallorca ajo që goditi pak para pushimit. Johan Mojica gjeti hapësirë në krahun e majtë brenda zonës dhe shërbeu saktë për Samu Costa, i cili u ngrit mirë dhe dërgoi me kokë topin në rrjetë, për golin që doli të ishte vendimtar.
Pas pushimit, Girona reagoi me më shumë urgjencë dhe intensitet, duke e shtyrë Mallorcan më thellë në gjysmën e saj. Arnau Martinez dhe Joel Roca e testuan Romanin, ndërsa Azzedine Ounahi ishte më pranë golit kur goditi shtyllën nga distanca.
Megjithatë, paaftësia e Gironas për ta kthyer presionin në gola vazhdoi ta karakterizonte mbrëmjen e tyre.
Mallorca rezistoi deri në fund, për të siguruar një fitore të ngushtë, por shumë të rëndësishme, duke lënë të dyja skuadrat me pikë të barabarta (38) në një luftë të tensionuar për mbijetesë.
Muriqi ishte mjaft i përfshirë në lojë dhe luajti 90 minuta, por atij iu mohua goli në minutën e 32-të, me Vitor Reis që e largoi topin nga vija e portës pas tentimit të sulmuesit dardan./