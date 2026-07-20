Muçi: Nëse u rrethoni me tela me gjemba tokat shqiptarëve, protestat do ju dalin në ballë

Deputeti i Lëvizjes “Bashkë”, Redi Muçi, mbajti një fjalim me tone të ashpra nga Kuvendi, ku iu referua protestave të fundit dhe akuzoi qeverinë për përpjekje për të shtypur kundërshtimin qytetar.
“Nuk ma merrte mendja se do të vinte kjo ditë, në mes të protestave, Botërorit, Kanye West-it, Ramës dhe Ballës, që numëron me dylbi protestuesit, siç bënte dikur me foltoren e Berishës”, u shpreh Muçi. Deputeti tha se politika e vjetër po përballet me një brez të ri qytetarësh, të cilët, sipas tij, dinë të organizohen dhe të përdorin më mirë rrjetet sociale.
Duke iu referuar protestës së një dite më parë, Muçi tha se ajo dëshmoi se lëvizja qytetare nuk është një reagim i përkohshëm. Ai paralajmëroi se çdo tentativë për të rrethuar me tela me gjemba zonat ku, sipas tij, preken interesat e qytetarëve, do të përballet me rezistencë. Në përfundim të fjalës së tij, deputeti iu drejtua kolegëve në Kuvend me një apel për dorëheqje.
“Nuk ma merrte mendja se do të vinte kjo ditë, në mes të protestave, të botërorit, të Kanye West, të Rmës dhe Ballës, që numëron me dylbi protestuesit siç bënte me foltoren e Berishës. Sa herë të analizosh llogoret e vjetra, ke të bësh me të rinj, që dinte t’i përdorin më mirë rrjetet sociale se sa ti. Dita e djeshme përkoi me Botërorin dhe kjo tregoi se puna e tyre shkelmoi mbi ju. Nuk jam duke folur për Messin, por për ata druvarët që vazhduar dhe me dru edhe pas ndeshjes. Dita e djeshme, e 50-ta tregoi se kjo nuk është sprint, por maratonë e qartë. Falë saj do të bëjmë të mundur pengimin e planeve djallëzore të Ramës. Nëse gjatë gushtit, do të rrethoni dhe shtrini tela me gjemba në tokat e shqiptarëve, do të përballeni me qytetarët. Nëse rrethoni me tela me gjemba Shqipërisë, protestat do ju dalin në ballë, deri sa Rama të dorëhiqet. Ju si deputetë keni dh enjë javë që këtë mandat ta mbyllni me nder, që të jepni dorëheqje të parët”, tha Redi Muçi.