Muani thotë se do t’i bind skeptikët se çmimi i tij prej 90 milionë eurosh është i duhur

Randal Kolo Muani dëshiron të vërtetojë se është i duhur çmimi që u dha që ai të transferohet në Paris Saint-Germain.

Duke folur për revistën franceze Onze Mondial, Kolo Muani shprehu besimin se ata që aktualisht dyshojnë në të për shkak të çmimit të tij prej 90 milionë eurosh nga transferimi i verës së kaluar nga Eintracht Frankfurt përfundimisht do të ‘hanë’ fjalët e tyre.

“Kam parë kritikat që kur erdha në PSG. Dhe kritikat na bëjnë të evoluojmë, kjo është mirë të dëgjosh. Është si këshilla. Duhet të marrësh parasysh kritikat dhe të përmirësohesh në mënyrë që të njëjtat kritika të zhduken. Është logjike. Për sa i përket çmimit të transferimit, është e rëndësishme. Personalisht, është e vështirë për t’u tretur. Është një tjetër presion për mua për të marrë përsipër. Po e tret pak nga pak. Por do t’ju them një sekret: Me kalimin e kohës, njerëzit do të thonë se ishte një çmim i mirë për Randal Kolo Muanin. E di që për momentin njerëzit thonë: 90 milionë euro për Kolo Muanin, çfarë është kjo? Unë them: Ata do të shohin, shumë thjesht”, u shpreh ai.