Moviola, Milan fitoi me ndihmë nga arbitrat: faull ndaj Asllanit, goli i parregullt

Inter humbi derbin e dytë radhazi këtë sezon, dhe këtë herë humbja dhemb edhe më shumë. Nga epërsia 2-0 në disavantazhin 2-3, finalja i dha Milan Superkupën e Italisë, por jo pa polemika. Sidomos për golin e Theo Hernandez nga goditja e dënimit, që hapi rrugën për përmbysjen, me ndihmën e gabimit të Yann Sommer dhe një faulli të padhënë ndaj Asllanit.

Vendimet e arbitrit Sozza nën kritikë

Para performancës së tij të dobët në këtë finale, arbitri Sozza nuk e drejtoi siç duhet lojën, si teknikisht ashtu edhe disiplinarisht. Një episod vendimtar ishte ndërhyrja e Morata-s ndaj Kristjan Asllanit, e cila sipas mediave kryesore sportive italiane, nuk u sanksionua siç duhej.

“La Gazzetta dello Sport” shkruan: “Goditja e dënimit për faullin e Mkhitaryan ndaj Leao-s (minuta e 51-të) ishte korrekte, por aksioni i parapriu nga një faull i qartë i Morata-s ndaj Asllanit, i cili nuk u sanksionua”. Edhe “Corriere dello Sport” i jep Sozzas notën 5 dhe thekson: “Arbitri humbi ose i interpretoi gabimisht disa episode të qarta. Episodi i faullit të paakorduar ndaj Asllanit ishte një pikë kthese për ndeshjen”. Ndërkohë, Tuttosport citon Gianpaolo Calvarese: “Performanca e arbitrit ishte e pamjaftueshme. Faulli i Morata ndaj Asllanit ishte vendimtar dhe ndryshoi rrjedhën e finales, që deri atë moment ishte në duart e Inter”.

Vendimet kryesore:

1. Faulli i Morata ndaj Asllanit:

• Sulmuesi spanjoll godet Asllanin në pulpë dhe prek topin në mënyrë të dyshimtë. Episodi duhej të ndëshkohej me faull, por arbitri lejoi vazhdimin e lojës.

2. Goli i Theo Hernandez:

• Goditja e dënimit që çoi te goli i Theo ishte e drejtë, por faulli paraprak ndaj Asllanit u injorua, duke shkaktuar protesta nga lojtarët dhe tifozët e Inter.

Kjo finale, sipas analizave, mund të ishte ndryshe nëse episodi i faullit ndaj Asllanit do të gjykohej siç duhet. Për Inter, një tjetër humbje e dhimbshme në derbi, dhe për Milan, një triumf që nuk do të harrohet lehtë, edhe pse me hije polemikash.