Moutoussamy bën si i dëmtuar për të evituar përjashtimin: del me barelë pastaj vrapon

Në Kongo–Benin nuk ka pasur vetëm skandalin e parë të madh të VAR-it në Kupën e Afrikës, por edhe një episod mjaft të çuditshëm që kishte kaluar pa u vënë re, i fshehur pas atij prekjeje me dorë të pandëshkuar për shkak të mungesës së papritur të teknologjisë. Benini është ndjerë i grabitur dhe, duke rishikuar pamjet e Samuel Moutoussamy, mund të shpërthejë nga zemërimi: mesfushori arriti të shmangte kartonin e kuq duke u shtirur si i dëmtuar rëndë.
Skenari u ndërtua në minutat shtesë nga lojtari kongolez, i cili ishte ndëshkuar tashmë me karton të verdhë në minutën e 20-të. Pasi foli me arbitrin dhe kuptoi se rrezikonte përjashtimin, vendosi të shtirej si i dëmtuar. Edhe pse kishte vetëm ngërçe, lojtari u shtri në barelë dhe u largua nga fusha i shoqëruar nga stafi mjekësor vetëm për një pjesë të shkurtër të rrugës. Më pas, sikur të mos kishte ndodhur asgjë, zbriti dhe filloi të vraponte mbi këmbët e tij. Nuk kishte zgjedhje tjetër, sepse në këto raste rregullorja është e qartë dhe kartoni i dytë i verdhë ishte pothuajse i sigurt.
🇨🇩 Moutoussamy est trop divertissant
Il s’est levé pour s’allonger sur la civière. Une fois hors du terrain, il s’est relevé comme l’Undertaker prime de la civière et est rapatrié en courant 😭😭😭
C’est un flagrant délit d’arnaque à l’assurance maladie ça mdrrrrrrrrrr pic.twitter.com/WU3T2H1nRB
Shtirja e dëmtimit nga lojtari i Kongos
Pamjet janë vërtet qesharake dhe vetë Moutoussamy ka shpjeguar se çfarë ndodhi, pa u fshehur pas justifikimeve dhe duke pranuar hapur të vërtetën. Në minutat shtesë, kur Kongo ishte në avantazh 1-0 mes polemikave të pafundme, lojtari pati ngërçe, por trajneri kishte shteruar zëvendësimet: fillimisht u shtri në tokë për t’u rimarrë, më pas ndërhyri stafi mjekësor që e nxori jashtë me barelë edhe pse nuk ishte e nevojshme.
Lojtari zbret nga barela sapo del nga fusha
Mesfushori duhej të shmangte kartonin e kuq dhe nuk kishte alternativa: “I thashë arbitrit se kisha vetëm një ngërç në pulpë. Do të kisha pirë një shishe ujë dhe do të kthehesha në fushë, pa pasur nevojë për barelë. Por ai më tha: ‘Po, po, duhet të hipësh në barelë ose të jap karton të verdhë’. Unë kisha tashmë një të verdhë, ndaj nuk mendova gjatë. Është një pikë e rregullores që ndoshta nuk e njoh”.
Në fakt, kështu është: paragrafi 5.3 i Rregullave të Lojës të IFAB parashikon që arbitrat duhet të ndëshkojnë lojtarët që refuzojnë të largohen nga fusha për trajtim mjekësor. Për këtë arsye Moutoussamy hipi në barelë, doli nga fusha dhe më pas zbriti duke vrapuar sikur asgjë të mos kishte ndodhur.