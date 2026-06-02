Mourinho, zgjedhjet presidenciale komplikojnë rikthimin te Real Madridi: tani Benfica kërkon 15 milionë

Dukej si një operacion tashmë i mbyllur: rikthimi i José Mourinho në pankinën e Real Madridit dukej vetëm çështje njoftimi. Sot, megjithatë, rruga që do ta kthente Special One në Bernabeu duket më e ngushtë: në mes është gara për presidencën e Madridit dhe kërkesa prej 15 milionë eurosh e Benficës.
Një ngadalësim i shkaktuar para së gjithash nga zgjedhjet presidenciale te “Los Blancos”, të shpallura disi papritur nga Florentino Perez më 12 maj. Mourinho është kandidati i zgjedhur nga presidenti aktual i Madridit për të marrë trashëgiminë e Alvaro Arbeloas, por nëse në zgjedhjet e 7 qershorit fitues do të dalë Enrique Riquelme, sipërmarrësi 37-vjeçar në sektorin e energjive të rinovueshme dhe rivali i Florentinos, e ardhmja e Realit mund të marrë një kthesë të fortë.
Marrëveshja mund të dështojë, një skenar i bujshëm
Paradoksi është se, sipas raportimit të The Athletic, marrëveshja me Mourinhon, një kontratë trevjeçare, ishte hedhur tashmë në letër më 16 maj, me prezantimin zyrtar të planifikuar për 25 maj.
Planet u prishën nga kandidatura e Riquelmes, e paraqitur më 23 maj, një ditë para skadimit të afatit dyjavor për ta bërë këtë (njoftimi i Perez ishte bërë më 12 maj). Nëse nuk do të kishte dalë asnjë kandidat tjetër, Perez do të shpallej fitues (siç ka ndodhur në pesë raste të mëparshme që nga viti 2009). Për këtë arsye rikthimi i portugezit është vendosur përkohësisht në pritje.
Dhe kjo vonesë mund t’i kushtojë shumë shtrenjtë Real Madridit. Në kontratën e Mourinhos me Benficën ekziston një klauzolë largimi prej rreth 6 milionë eurosh. Megjithatë, kjo mundësi ishte e vlefshme vetëm gjatë një periudhe të caktuar kohore: nga 10 ditët e punës pas përfundimit të sezonit deri të premten, më 29 maj.
Tani që afati ka skaduar, kostoja për të liruar portugezin do të ishte dyfishuar: rreth 15 milionë euro. Dhe nga Portugalia bëhet e ditur se “Shqiponjat” e Lisbonës nuk janë shumë të gatshme të negociojnë për këtë shumë. Nuk është e qartë nëse Perez synon ta njoftojë rikthimin e Mourinhos si pjesë të fushatës së tij presidenciale, një strategji që mund ta ndihmojë të fitojë më shumë vota. Riquelme ka përsëritur disa herë se së shpejti do të bëjë publikë emrat e një drejtori sportiv, të një trajneri të ri dhe të dy lojtarëve kryesorë me të cilët, sipas tij, ka arritur tashmë marrëveshje.