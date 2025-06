Mourinho trajner i Italisë, sponsori i të dyve do të kishte paguar: Buffon tha “jo”

Kombëtarja e Italisë do të detyrohet sërish të kalojë nga faza e playoff-it nëse dëshiron të rikthehet për të luajtur në fazën finale të Kupës së Botës. Një mision që paralajmërohet i ngarkuar me presion dhe që do të mund të përfundonte mbi supet e dikujt që me presionin është mësuar: José Mourinho, i ndalur megjithatë nga Gigi Buffon.

Do t’i takojë Rino Gattuso të provojë të rikthejë Italinë në Kupën e Botës pas mungesës në dy edicionet e fundit: tekniku 47-vjeçar nga Kalabria mori në dorë “pataten e nxehtë” nga duart e Spallettit të shkarkuar, me perspektivën për të përfunduar pothuajse me siguri në vendin e dytë në grupin kualifikues, pas Norvegjisë së lëshuar me hov, e cila në fillim të qershorit na dha një mësim të ashpër. Shumë me gjasë – përveç ndonjë goleade të pamundur, ndër të cilat do të ishte e domosdoshme edhe një kundër skandinavëve në ndeshjen e kthimit –

Ideja e Adidas: të bashkonte José Mourinho dhe Italinë

Prapaskena zbulohet nga ‘Repubblica’, e cila rrëfen se kandidatura e fortë – nuk mund të ishte ndryshe duke parë palmaresin – e Special One është mbështetur nga Adidas, sponsori i të dyja palëve në fjalë. Kompania gjermane e veshjeve sportive është shumë e lidhur me teknikun Mourinho, i cili është imazh i saj që nga viti 2006, pra prej gati 20 vitesh, dhe ka rinovuar kontratën (me shifra natyrisht shumë të larta) deri në vitin 2027. Nga ana tjetër, Adidas ka zëvendësuar Pumën si sponsor teknik i Italisë nga 1 janari 2023, me një marrëveshje katërvjeçare të vlerësuar rreth 35 milionë euro në vit.

Mundësia për të bashkuar Italinë me portugezin Mourinho i ka shtuar oreksin Adidas, i cili do të kishte ndërhyrë edhe për të mbuluar pagën e teknikut 62-vjeçar portugez, shumë më të lartë se ajo e Gattusos. Mjafton të mendohet se te Fenerbahçe ai fiton mbi 10 milionë neto në vit, ndërsa ‘Ringhio’ është kënaqur me 800 mijë euro për vetëm një vit, me një bonus prej një milion euro të tjera (dhe rinovim pothuajse të sigurt dyvjeçar) në rast kualifikimi në Kupën e Botës.

Mourinho në pankinën axurre: Buffon thotë jo

Për më tepër, pikërisht detyrimi kontraktual me klubin turk (30 qershor 2026, me opsion për një sezon shtesë) ishte një nga pengesat për operacionin, duke qenë se Fenerbahçe kërkonte një penalitet për ta liruar. Por, siç duket, që në fillim ka pasur një pengesë tjetër të përfaqësuar nga kundërshtimi i Buffonit, roli i të cilit në gjirin e Italisë është rritur krahasuar me atë fillestar të shefit të delegacionit, duke u zgjeruar në një lloj drejtori sportiv.

Buffon, përkrahës i madh i Rino Gattuso, do të ishte kundërvënë, ashtu siç do të kishte bërë – sipas thashethemeve të tjera – edhe ndaj rikthimit të Roberto Mancinit. Pyetja për këtë të fundit, dhe për dorëheqjen e mundshme të tij në rast të rikthimit të trajnerit nga Jesi në pankinën axurre, iu drejtua gjithashtu Gigit gjatë konferencës për shtyp të prezantimit të Gattusos. Buffon nuk e mohoi, duke ia hedhur kështu: “Dorëheqja nëse nuk do të vinte Rino? Nuk do të mundesha, kontrata ime skadon çdo vit në qershor…”.