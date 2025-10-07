Mourinho tradhtar, tifozët e Portos i hedhin gjithçka: reagimi i tij është i papritur

Kthimi i teknikut José Mourinho në “do Dragão” ishte me tension maksimal: tifozët e Portos nuk ia kanë falur zgjedhjen për të drejtuar rivalët e Benfica dhe i kanë rezervuar një pritje makthi për t’i bërë të ndjehet zemërimi i tyre. Ndërsa po merrte vendin në pankinë, ai u bë shënjestër e disa objekteve të hedhura nga tribunat në përpjekje për ta goditur – si shishe plastike të shtypura, copa letre dhe çdo gjë që u dilte përpara.
Në shënjestër u vu trajneri dhe gjithë stafi i tij, por për fat askush nuk u lëndua. Mourinho mbeti i qetë përballë këtij episodi dhe, me shumë gjasë, e kishte parashikuar një rikthim të turbullt në stadiumin ku ishte shndërruar në legjendë. Me Porton ai kishte fituar Kupën UEFA dhe Champions League brenda dy vitesh, përveç dy kampionateve dhe disa kupave të tjera, duke nisur kështu karrierën e tij të lavdishme si trajner – që tani e ka sjellë sërish në Portugali, por në një krah tjetër.
A reação de Mourinho ao arremesso de objetos pic.twitter.com/UcbWvMZcc7
— ZEROZERO (@zerozeropt) October 5, 2025
Pritja e tifozëve të Portos për teknikun Mourinho
Ndeshja e madhe rrezikoi madje të mos luhej, pasi lojtarët e Benficës ishin prekur nga një virus gripal gjatë ditëve të fundit. Pasi u kapërcye ky problem, Mourinho u përball ballë për ballë me ish-tifozët e tij, për të cilët kishte qenë një legjendë: me Porton ai kishte fituar gjithçka, duke siguruar edhe Championsin e parë të karrierës së tij në vitin 2004. Megjithatë, askush nuk ia fali vendimin për t’u kthyer në Portugali duke zgjedhur rivalët. Për këtë arsye, sapo ai hyri në fushë, tifozët filluan t’i hidhnin gjithfarë objektesh, duke goditur me sende të ndryshme atë dhe gjithë stafin e tij teknik.
Në mesin e gjërave të hedhura kishte gjithçka – nga shishe plastike te copa letre – të shoqëruara me fishkëllima dhe pankarta që i kujtonin se nuk ishte i mirëpritur aty. “Special One” nuk u shqetësua dhe nuk ra në grackën e provokimeve: nuk ngriti kokën dhe nuk bëri asnjë gjest, siç i kishte ndodhur ndonjëherë më parë, por u mjaftua të mblidhte sendet e hedhura në fushë për ta pastruar atë përpara hyrjes së lojtarëve. Ai mbajti një profil shumë të ulët dhe u rikthye në pankinë, ku në minutën e 90-të arriti të nxjerrë një barazim 0-0 ndaj Portos, që deri atëherë i kishte fituar të gjitha 9 ndeshjet e luajtura.
Edhe pse askush nuk u lëndua, të dy klubet pritet të përballen me masa disiplinore për aktet e dhunës që ndodhën gjatë ndeshjes.