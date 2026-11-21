Pas pushimit për ndeshjet e kombëtareve, Real Madrid rikthehet në fushë kundër Celta Vigo, por ndeshja e radhës nuk është tema e vetme e diskutimit. Në konferencën për shtyp, José Mourinho foli për rikthimin e Vinicius pas skualifikimit, i cili nuk e ka të sigurt vendin në skuadër, për të ardhmen e Endrick, të joshur nga Milani, si dhe për Cristiano Ronaldon. Ose më saktë, Special One nuk foli për bashkëkombësin e tij, sepse pasi mori pyetjen, u ngrit dhe përshëndeti të gjithë për t’u larguar, duke i lënë gazetarët të befasuar në fund të një konference ku, në fund të fundit, ishte bërë vetëm një pyetje për ndeshjen e ardhshme të “Los Blancos”.
Mourinho nuk flet për CR7
Pyetja e fundit e konferencës për shtyp të trajnerit ishte për Cristiano Ronaldon, i cili është tërhequr zyrtarisht nga kombëtarja e Portugalisë pas përplasjes me Jorge Jesus. Askush nuk e kishte imagjinuar kështu largimin e tij nga kombëtarja, që ndodhi në mënyrë të trazuar dhe me një homazh që ai as nuk e mori parasysh. Pushimi i sapopërfunduar për ndeshjet e kombëtareve ishte i pari pa kampionin portugez dhe, duke qenë se Mourinho është bashkëkombësi i tij, gazetarët spanjollë shpresonin të merrnin një opinion prej tij: një ide që nuk u prit aspak mirë nga trajneri, i cili u bezdis nga pyetja që nuk kishte asnjë lidhje me rikthimin e Real Madrid në fushë.
🚨💥 Mourinho SE LEVANTA Y SE VA después de que le pregunten por CRISTIANO RONALDO
"Como portugués, lo único que digo es que Portugal gane siempre. Lo demás, me lavo las manos y NO HABLO" ❌
Prefiere callarse a decir la BARBARIDAD que han hecho con CR7 https://t.co/YMipH03eyt
— Madrid Sports (@MadridSports_) November 20, 2026
Intervistuesi i kishte kërkuar një koment: “Kjo ishte periudha e parë e ndeshjeve të FIFA-s pa Cristiano Ronaldon në kombëtaren portugeze. Nuk e di nëse dëshiron të thuash diçka për këtë”. Por Mourinho u përgjigj menjëherë me një ton të acaruar: “Si portugez, e vetmja gjë që mund të them është se shpresoj që Portugalia të fitojë gjithmonë. Për pjesën tjetër, laj duart nga kjo çështje dhe nuk flas”. Dhe ndërsa po përfundonte fjalinë, u ngrit dhe u largua nga vendi i tij, duke i dhënë fund diskutimit. Edhe gjatë konferencës ishin bërë njëra pas tjetrës pyetje për Vinicius dhe situatën e Endrick në merkato, duke lënë pak hapësirë për diskutimet rreth lojës dhe ndeshjes së ardhshme që Real Madrid do të luajë sot kundër Celta Vigos.