Mourinho në siklet nga Real Madrid, prezantohet me video: “Është bërë me inteligjencë artificiale”

“MOUcha histori për të bërë”. Slogani i zgjedhur nga Florentino Perez për videon e prezantimit të José Mourinho te Real Madrid është një lojë e këndshme fjalësh dhe një deklaratë synimesh për të ardhmen. Gjatë natës së zgjedhjeve presidenciale në krye të klubit historik spanjoll, ajo që bëri më shumë bujë nuk ishte pikërisht ky slogan, por reagimet që shkaktoi, përfshirë edhe përgënjeshtrimin e mëvonshëm nga vetë trajneri portugez. Dhe nëse Enrique Riquelme, kandidati rival në garën për presidencën e “Los Blancos”, e teproi duke përmendur madje transferimin e Erling Haaland (i përgënjeshtruar menjëherë dhe me bezdi nga Manchester City) si aktin e parë të drejtimit të tij, lëvizja e Perez ka një bazë të vërtetë. Problemi qëndron te koha e prezantimit. Special One do të rikthehet në pankinën e “merengues”, tashmë gjithçka është e kryer dhe nuk ka dyshime për këtë. Megjithatë, duhen pritur procedurat burokratike që gjithçka të bëhet zyrtare. Aktualisht ai është ende nën kontratë me Benfikën. Dhe vetë ai, nga respekti për klubin e Lisbonës, sqaroi se ajo sekuencë nuk ishte reale, por vetëm rezultat i një pune të mirë montazhi të realizuar me inteligjencë artificiale.
Njoftimi për Haaland dhe kthesa e papritur me Special One
Le ta kthejmë filmin pas dhe të shohim se çfarë ndodhi në mbrëmjen e gjatë të surprizave në Madrid. Gjithçka nisi me Enrique Riquelme, i cili dha si të sigurt transferimin e Erling Haaland si goditjen kryesore të fushatës së tij elektorale. Një njoftim bombastik për jehonën që krijoi në nivel ndërkombëtar. Pak më herët, megjithatë, një tjetër ngjarje kishte ndezur debatin: në profilet sociale të lidhura me fushatën e Florentino Perez ishte shfaqur një video ku José Mourinho prezantohej si trajneri i ri i Real Madrid për sezonin e ardhshëm.
Përgënjeshtrimet: Erling dhe José kapen në befasi
Reagimet nuk vonuan. Alfie Haaland dhe agjentja Rafaela Pimenta përgënjeshtruan kategorikisht çdo marrëveshje që lidhej me sulmuesin norvegjez. Manchester City madje e hodhi poshtë këtë lajm të rremë me një deklaratë zyrtare shumë të ashpër: “Historitë që kanë ardhur nga Spanja lidhur me të ardhmen e Erling Haalandit janë të pabaza. Nuk ka asnjë mundësi që kjo të ndodhë dhe nuk ekziston asnjë klauzolë kontraktuale që ta lejojë. Po shqyrtojmë veprime ligjore për përdorimin e imazhit të lojtarit tonë në këtë kontekst”.
Edhe çështja Mourinho u ndërlikua shpejt: sipas gazetës portugeze Record, videoja e shpërndarë në rrjetet sociale ishte krijuar me inteligjencë artificiale, duke ngritur dyshime mbi autenticitetin e saj. Në të njëjtën kohë, José Mourinho u gjend në qendër të polemikave dhe u detyrua të reagojë: nuk ishte vërtet ai, fizikisht, personi që vishte fanellën e Real Madrid dhe mbështeste kandidaturën e Perez. Këtë ai ua sqaroi Benfikës dhe tifozëve të zemëruar nga kjo mënyrë joortodokse largimi.
Videoja virale e Special One e krijuar me AI
Videoja e shpërndarë nga Florentino Perez në llogaritë e tij bëri shumë bujë: Mourinho i thotë “po” Real Madrid për sezonin e ardhshëm, duke veshur fanellën e klubit. “Ndërsa në televizion flasin, flasin, flasin…”, është hyrja e videos së shkurtër që prezanton figurën e trajnerit të ri, i cili shqipton rrokjen fatale “po”, derisa efekti i kalimit nxjerr në plan të parë emrin e Perez. Përmbajtja nuk mbeti vetëm në rrjetet sociale, por thuhet se u transmetua edhe si spot televiziv menjëherë pas intervistës së Enrique Riquelme në emisionin El Hormiguero.
MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M
— Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026