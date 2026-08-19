Mourinho merr vendimin përfundimtar për të ardhmen e Endrick

Endrick do të vijojë aventurën te Real Madridi edhe sezonin e ardhshëm, pavarësisht zërave për një largim të mundshëm në formë huazimi.
Sipas The Athletic, klubi madrilen, trajneri Jose Mourinho dhe vetë futbollisti kanë rënë dakord që sulmuesi brazilian të qëndrojë në “Santiago Bernabeu”. Për të, interes kishin shfaqur Aston Villa dhe Roma.
Mourinho e konsideron Endrickun një alternativë të vlefshme si në krahun e djathtë të sulmit, ashtu edhe në qendër. Trajneri portugez nuk e sheh Bernardo Silvan dhe Federico Valverden si zgjidhje të rregullta për krahun e djathtë, duke i hapur brazilianit mundësinë për të luftuar për një vend në formacion.
Endrick pritet të konkurrojë për minuta me Yan Diomanden dhe Brahim Diazin, ndërsa Mourinho po përcakton gradualisht rolet e futbollistëve për sezonin e ri.
Megjithatë, qëndrimi i tij nuk është i garantuar deri në fund të sezonit. Në janar, Real Madridi pritet të rishikojë sërish situatën dhe, nëse minutat e brazilianit janë të pakta, huazimi mund të rikthehet në diskutim.
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Për momentin, Endrick ka mundësinë të bindë Mourinhon dhe të fitojë një rol më të rëndësishëm në skuadër.