Mourinho, kthimi në Bernabeu pas 13 vjetësh është festë: trigolësh i Mbappé në pokerin e Real Sociedad

Në ndeshjen e fundit të javës së parë të La Ligës spanjolle, Real Madrid nuk gabon, ndërsa në debutimin sezonal në Bernabeu, Blancos mposhtin 4-1 Real Sociedad. Avantazhi për vendasit erdhi në minutën e 40′ me Mbappé, më pas në minutën e 44′ Sucic barazoi menjëherë për miqtë. Në pjesën e dytë, Bellingham merr në dorë lojën, duke dhënë dy asistime për golin e dytë të Mbappé në minutën e 60′ dhe për të tretin e Vinicius në minutën e 68′. Mbappé e plotëson tripletën në minutën e 80′, pas një aksioni të bukur të Vinicius.
Real Madrid [1]-0 Real Sociedad – Kylian Mbappe 40′
by
u/xggq in
soccer
Ndeshja Një Real Madrid në versionin “Galaktikët”, 4-1 ndaj Real Sociedad në ndeshjen e parë sezonale në Bernabeu (ndeshja e prapambetur e javës së parë të kampionatit). Gjatë pjesës së parë vlerat ishin mjaft të ekuilibruara, me Blancos që megjithatë ishin të duruar në kërkim të golit. Oyarzabal tremb Courtois, por në minutën e 40′ vjen avantazhi i vendasve: Valverde fut topin në thellësi për Mbappén, francezi e zhvendos në të majtë dhe shënon 1-0 nën trekëndëshin e portës. Reagimi i baskëve është i menjëhershëm dhe në minutën e 44′ Sucic me një goditje të bukur me të majtën barazon menjëherë rezultatin.
Real Madrid [2]-1 Real Sociedad – Kylian Mbappe 60′
by
u/xggq in
soccer
Në pushim rezultati është 1-1, por në pjesën e dytë aktivizohen edhe Vinicius dhe Bellingham. Në minutën e 60′, anglezi mbyll një kombinim perfekt me Mbappé, i cili tregohet i qetë përballë portës dhe shënon dygolëshin personal për 2-1. Tetë minuta më vonë, Bellingham tregohet këmbëngulës për të rikuperuar topin brenda zonës së rreptësisë kundërshtare, ia shërben Vinicius, i cili duhet vetëm ta shtyjë topin në rrjetë nga më pak se një metër. Miqtë janë të dorëzuar dhe në minutën e 80′ vjen goditja përfundimtare: pasimi i shkëlqyer i Vinicius sërish për Mbappé, i cili me një prekje mbi portierin shënon 4-1 përfundimtar dhe merr topin me vete pas tripletës së parë të sezonit. Në fund anulohet edhe një gol i Brahim Diaz, pas një diagonaleje të Espit. Real Madrid shkëlqen në pjesën e dytë dhe mbetet me pikë të plota, ndërsa Real Sociedad pëson humbjen e dytë në po kaq ndeshje.
Real Madrid [4]-1 Real Sociedad – Kylian Mbappe hattrick 80′
by
u/xggq in
soccer