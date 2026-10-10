Mourinho: “Kam një marrëdhënie të veçantë me pothuajse të gjitha ish-skuadrat e mia, por jo me Tottenham”

Kudo që ka qenë, José Mourinho ka ditur të lërë gjurmë, duke fituar dashurinë e tifozëve, trofe dhe suksese të rëndësishme. Në fund të fundit, është e vështirë të qëndrosh indiferent ndaj tij: një trajner me personalitet të fortë, i aftë të bashkojë të gjithë rreth një objektivi të përbashkët. Në të gjitha klubet ku ka drejtuar, ai ka krijuar një lidhje të thellë me tifozët dhe ambientin, e cila ka vazhduar edhe pas largimit të tij. Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe dhe, në dy raste, Real Madrid: një karrierë e nivelit më të lartë, e cila megjithatë i ka rezervuar edhe disa zhgënjime.
Në një intervistë për “Corriere dello Sport”, “Special One” tregoi se ka pasur gjithmonë një lidhje të veçantë me skuadrat që ka drejtuar, me një përjashtim. Te Tottenhami nuk u krijua kurrë një lidhje njerëzore, si për shkak të vështirësive të një ambienti që vitet e fundit ka vënë në vështirësi edhe trajnerët më të mirë, ashtu edhe për shkak të periudhës së pandemisë COVID-19, e cila e ndërlikoi shumë situatën, duke e privuar portugezin nga ngrohtësia njerëzore dhe mbështetja e tifozëve.
Mourinho sqaron marrëdhënien me Tottenham
Është e pamundur të mos tërhiqesh nga një trajner si ai, por karizma e tij nuk ka qenë gjithmonë e mjaftueshme për ta ndihmuar. Mourinho tregoi se në të gjitha përvojat e tij është ndier si në shtëpi, ose më saktë, pothuajse në të gjitha. Te Tottenham kishte diçka ndryshe që nuk e lejoi të ndihej plotësisht rehat. “Kam një marrëdhënie të veçantë me pothuajse të gjitha ish-klubet e mia. Pothuajse me të gjitha. Shkova te Tottenhami gjatë periudhës së COVID-it: zero lidhje njerëzore, stadium pothuajse gjithmonë bosh, kemi luajtur vetëm dy ose tri ndeshje me tifozë. Nuk kishte tifozë, nuk kishte ndërveprim. Nuk e kam atë lidhje me Spurs”.
Mourinho nuk arriti kurrë të krijonte një marrëdhënie të thellë në veri të Londrës, ku drejtoi për rreth një vit e gjysmë. Ai u shkarkua një javë përpara finales së Kupës së Ligës në vitin 2021, një vendim që i befasoi shumë tifozët. Vetëm me Tottenham nuk u krijua ajo lidhje, ndërsa në klubet e tjera ai ka arritur gjithmonë të krijojë një raport të veçantë, edhe kur largimet kanë qenë të tensionuara. “Jam larguar gjithmonë në mënyrë të mirë, edhe kur jam shkarkuar. Nuk kam thënë kurrë asnjë fjalë negative. As për Romën, nuk ekziston asnjë deklaratë negative nga ana ime kundër pronarëve. Largohem me dinjitet edhe kur mund të duket ndryshe. Jam një person shumë i edukuar në marrëdhëniet njerëzore”.
Çfarë ndodhi në Londër?
Historia me Spurs ishte e shkurtër, por e mbushur me trazira. Trajneri portugez mori drejtimin e skuadrës në vitin 2019, duke zëvendësuar argjentinasin Mauricio Pochettino, një prej trajnerëve më të dashur të viteve të fundit, i cili kishte ndërtuar një skuadër të madhe që vetëm pak muaj përpara largimit të tij kishte arritur në finalen e Champions League, ku humbi ndaj Liverpool.
Pjesa më e madhe e aventurës së Jose Mourinho në Londër u zhvillua gjatë pandemisë COVID-19, e cila solli mungesën e kontakteve njerëzore për të cilën ai foli në intervistë. Marrja e drejtimit të skuadrës pas argjentinasit, në ato rrethana, ishte e vështirë dhe, pas një sezoni të parë relativisht të kënaqshëm, rezultatet nuk erdhën më. Në sezonin e tij të parë, Mourinho e çoi Tottenham nga vendi i 14-të në vendin e gjashtë, duke siguruar kualifikimin në Europa League, nga e cila skuadra u eliminua në fazën e 1/8-ave në vitin 2021.
Sezoni i dytë ishte i vështirë dhe shkarkimi erdhi vetëm gjashtë ditë përpara finales së Kupës së Ligës kundër Manchester City. Një moment i pazakontë, që nuk i dha mundësinë të luante për trofeun e tij të parë me Spurs, i cili mund të kishte ndryshuar rrjedhën e aventurës së tij në Londër.