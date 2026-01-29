Mourinho e goli i portierit Trubin: “Isha i tërbuar, më thanë se mjaftonte 3-2”

Historia e Champions League pasurohet me një faqe të re të jashtëzakonshme, të shkruar nga Benfica në çastin e fundit të ndeshjes së fundit të fazës me një grup unik, në mundësinë e fundit për të shënuar. E bëri falë golit me kokë të portierit Anatolij Trubin në minutën e 97-të, që me rezultatin përfundimtar 4-2 i lejoi të arrinte play-off-in falë një golavarazhi më të mirë, duke rrëzuar kolosët e Real Madridit. Por arkitekti i vërtetë i “mrekullisë” së Benficas është një njohje e vjetër e futbollit ndërkombëtar: José Mourinho. I cili pas ndeshjes tregon si lindi “çmenduria” që e rikurorëzoi edhe një herë si një “Special One” i vërtetë: nga zemërimi ndaj stafit të tij.
Mourinho dhe komunikimi i gabuar për kualifikimin: “Më thanë se mjaftonte 3-2”
Një gol kryevepër i lindur nga një intuitë – e radhës – brilante: kur Benfica pati rastin e fundit në goditje dënimi, në pankinën portugeze shpërtheu kaosi. Mourinho sapo kishte bërë dy zëvendësime të shpejta, pasi Reali kishte mbetur me 10 lojtarë, por askush nuk e kishte paralajmëruar se avantazhi 3-2 nuk do të mjaftonte për të hyrë në play-off: “Më kishin thënë se ishim të kualifikuar kështu dhe futa Ivanovic dhe Antonio Silva për të blinduar portën. Pastaj, në një moment, më thanë se nuk mjaftonte”, tregon Special One duke rikujtuar ato minuta çmendurie.
Mourinho e zgjedhja për Trubin: “Nuk kisha shumë alternativa për të shënuar”
Kështu erdhi vendimi i menjëhershëm, pa një logjikë të qartë: “Nuk më ka ndodhur kurrë më parë në kaq shumë vite futboll, duhet ta pranoj se në ato momente nuk kupton më asgjë. Anatolji kishte qenë afër golit edhe kundër Portos, e dinim që ishte i zoti në atë aspekt dhe kështu i thashë të shkonte. Nuk kishim alternativa të tjera: pak pas dy zëvendësimeve të fundit më thanë ‘na duhet edhe një gol!’ Isha i tërbuar. Na duhej një gol tjetër, nuk kisha çfarë të bëja tjetër”. Deri te zgjedhja për të dërguar Trubin në zonën e Realit, që u kthye në një sukses epokal.
Mourinho: “U thashë të gjithëve, këtë ndeshje duhet ta fitojmë përtej play-off-it”
Mourinho shijon ndërmarrjen e jashtëzakonshme, i vetëdijshëm se ishte arkitekti kryesor, duke falënderuar portierin-hero të mbrëmjes: “E dinim që Anatolji mund ta bënte, e dinim brenda nesh. U kisha thënë djemve të fusnin krenarinë në fushë, që atë ndeshje duhej ta fitonim. Pastaj nëse nuk kualifikoheshim, unë nuk kualifikohesha, jo ata. Ata duhej vetëm të fusnin krenarinë në fushë. Dhe e bënë”.