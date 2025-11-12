Mourinho e fatura e papaguar e hotelit me 5 yje: shifër e çmendur për suitën luksoze

José Mourinho dhe fatura e kripur e hotelit e lënë pa u paguar. “Special One” tani është te Benfica, por nga Turqia vjen lajmi për shumën e papaguar që lidhet me qëndrimin e trajnerit gjatë përvojës në stolin e Fenerbahçes. Dhe nuk bëhet fjalë për një hotel cilido, por për një strukturë shumë të kualifikuar (me pesë yje) që ish-trajneri e ka përdorur gjatë 16 muajve të kaluar në Super Ligë.
Sa ka shpenzuar?
Shuma në lira turke është 36,5 milionë, që në euro i korrespondon rreth 750 mijë eurove: dhe kjo mjaftoi për të nxitur përsëri polemikat ndaj tij. Nuk është e qartë nëse fatura e shtrenjtë është në ngarkim të klubit apo vetë teknikut Mourinho; sido që të jetë, në listën shtesë të kritikave të marra – për klimën toksike në marrëdhëniet me gjyqtarët dhe për rezultatet – futet edhe ky detaj.
Aventura e “Special One” e mbyllur keq në Bosfor
Gjashtëmbëdhjetë muaj zgjati aventura e Jose Mourinho në Bosfor. U prit me entuziazëm të madh dhe me po aq pritshmëri, por rruga në krye të Fenerbahçes rezultoi e vështirë, megjithë një mesatare pikësh të kënaqshme (2.2 në 62 ndeshje). Largimi ishte pasojë e natyrshme e një marrëdhënieje tashmë të lodhur: shkaku përfundimtar ishte mungesa e kualifikimit në Champions përmes parakualifikueseve, një goditje e rëndë për klubin duke pasur parasysh të ardhurat që gjeneron pjesëmarrja në kompeticionin më të madh për klube në kontinent. Perdeja ra (edhe) kështu, me trajnerin që, për të lënë detyrën përpara kohe dhe për t’u larguar pa zhurmë, mori një dëmshpërblim prej rreth 9 milionë eurosh.
Preferenca e “Special One” për qëndrimin në hotel
Pse Mourinho qëndroi në hotel dhe nuk zgjodhi një banesë apo apartament privat? Nuk është hera e parë që ai zgjedh zgjidhje të tilla: e bëri edhe gjatë kohës te Manchester United, kur midis viteve 2016 dhe 2018 zgjodhi si vendbanim Lowry Hotel për 895 ditë (me rreth 600 mijë euro shpenzime të regjistruara). I njëjti skenar u përsërit edhe në Turqi: ai mbërriti atje në qershor 2024 dhe u vendos në Four Seasons Hotel, i vendosur buzë Bosforit, duke përfituar nga akomodimi në një suitë luksoze. Një vendndodhje e jashtëzakonshme, duke pasur parasysh se i gjithë objekti është i ndërtuar në një ish-pallat osman të shekullit XIX. Mjafton një shikim në broshurë për të kuptuar shkallën e kompleksit, i pajisur me spa, ambiente për palestër si dhe pishina (si të brendshme, ashtu edhe të jashtme), që plotësojnë listën e opsioneve dhe shërbimeve të ofruara për klientët.