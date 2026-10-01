Motra e CR7 kundër gjithë Portugalisë: “E meritoni mediokritetin që ishte para Cristianos”

Në futboll nuk ka kohë për mirënjohje. Ky duket se është kuptimi i postimit të publikuar nga motra e Cristiano Ronaldos. Elma Aveiro është shprehur ashpër me fjalë që rrezikojnë të zgjerojnë përçarjen e krijuar orët e fundit mes sulmuesit dhe trajnerit të përfaqësueses Jorge Jesus. Ajo është kundër të gjithëve, duke përfshirë në këtë situatë të gjithë Portugalinë, të cilën e akuzon se nuk e meriton një sportist dhe figurë të kalibrit të vëllait të saj.
Motra e CR7 publikon një postim shumë të rëndë
Nëse dikush kishte ende dyshime për drejtimin e keq që kanë marrë gjërat brenda grupit të kombëtares portugeze, Elma Aveiro u kujdes t’i largonte ato. Ajo rishpërndau në historitë e saj në Instagram një mesazh shumë të rëndë të një përdoruesi për të mbrojtur me çdo kusht Cristiano Ronaldon, i cili, sipas saj, kishte marrë një mungesë të madhe respekti. “CR7 meritonte më shumë respekt. Kombëtarja meritonte më shumë strukturë. Gazetaria portugeze meritonte më shumë kompetencë dhe më pak spekulime. Sa u përket portugezëve, mirë… ata nuk meritojnë të kenë më të mirën në asgjë. Jemi ziliqarë, përçmues, injorantë dhe meritojmë të rikthehemi te mediokriteti që ishim në futboll para CR7. Faleminderit për gjithçka CR7! Meritoje më shumë!”. Asaj i mjaftoi një “i ke thënë të gjitha”, për të treguar se ishte sikur ato fjalë t’i kishte shkruar vetë.
Një ndërhyrje që erdhi pak pas asaj nga vetë Cristiano Ronaldo, i cili në fakt, me atë që tha dhe nuk tha, kishte dhënë tashmë një përgjigje. Një konfirmim indirekt se pas largimit të tij të menjëhershëm dhe të papritur nga grumbullimi i kombëtares mund të ketë diçka “traumatike”. Ai njoftoi se kishte folur si me trajnerin, ashtu edhe me presidentin e Federatës së Futbollit dhe se për momentin preferonte heshtjen, me dëshirën për të treguar më pas “një ditë” se çfarë kishte ndodhur brenda grupit. Sepse pas kësaj situate qëndron një përshkallëzim i vërtetë, i kulmuar sot me fjalët e Jorge Jesus, të cilat me shumë gjasa nuk janë pritur mirë, me perspektivën e një tjetër përjashtimi.
Çfarë ndodhi mes Ronaldos dhe Jorge Jesus?
Nëse qëndrimi jashtë skuadrës në rastin e ndeshjes së fituar ndaj Norvegjisë kishte përfaqësuar tashmë për Ronaldon një “poshtërim”, perspektiva e një përsëritjeje ndaj Danimarkës nuk u prit mirë. Po kështu edhe justifikimi i trajnerit, i cili, edhe pse u përpoq të minimizonte situatën duke mohuar ndonjë prishje të mundshme të marrëdhënieve, ishte shumë i ashpër duke ritheksuar lidershipin e tij dhe lirinë për të aktivizuar ose jo cilindo lojtar. Pas asaj deklarate, bëri shumë bujë zgjedhja e Cristiano Ronaldos për të mos marrë pjesë në stërvitje, siç kishte ndodhur edhe ditët e fundit, dhe për t’u larguar nga grumbullimi me një avion privat të gatshëm për ta çuar në Spanjë. Dhe “përplasja” sapo ka filluar. Është e arsyeshme të priten edhe ndërhyrje të tjera me tone të ashpra, në pritje që protagonisti kryesor të thyejë përfundimisht “heshtjen” e tij.