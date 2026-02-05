Moti i keq shkakton rënie gurësh dhe inertesh në aksin Kukës-Bushtricë

Reshjet kanë vijuar deri në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjteje, kur janë ndërprerë gradualisht. Në disa akse rrugore të qarkut janë shënuar rënie gurësh dhe inertesh nga shpatet malore, veçanërisht në zonat me terren të thyer.
I gjithë qarku i Kukësit është përfshirë gjatë orëve të natës nga reshje shiu me intensitet mesatar, të shoqëruara herë pas here edhe me erë, duke krijuar vështirësi në disa segmente rrugore.
Menjëherë pas sinjalizimeve, subjektet kontraktore të mirëmbajtjes rrugore kanë qenë në terren duke punuar pa për pastrimin e rrugëve dhe garantimin e qarkullimit të mjeteve.
Problematika më e theksuar është evidentuar në segmentin rrugor Kukës–Bushtricë, ku në orët e para të ditës së sotme janë regjistruar rënie gurësh dhe masash dherash, duke vështirësuar përkohësisht lëvizjen e automjeteve. Nga kompania mirëmbajtëse është ndërhyrë menjëherë me mjete dhe forca pune, duke bërë pastrimin e rrugës.
Aktualisht, ky aks kombëtar që lidh Kukësin me Peshkopinë është i qarkullueshëm normalisht, megjithatë drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar gjatë orëve në vijim.
Sipas raportimeve nga strukturat vendore, në bashkitë Kukës, Tropojë dhe Has nuk janë konstatuar dëme në banesa apo infrastrukturë tjetër publike dhe nuk ka pasur situata emergjente që të kërkojnë ndërhyrje shtesë. Furnizimi me energji elektrike vijon normalisht në të gjithë territorin e qarkut, pa ndërprerje.