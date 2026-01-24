Moti i keq, ndalohet lundrimi në Vlorë

Si pasojë e kushteve të përkeqësuara të motit, kapiteneria e Portit në Vlorë ka ndaluar lëvizjen e mjeteve të vogla lundruese dhe ato të peshkimit, duke nisura nga ora 12:00 të datës 24.01.2026 deri në datën 26.01.2026 në orën 06:00.
Kjo masë është marrë për të parandaluar çdo situatë të papritur për shkak të kushteve atmosferike të këqija. Ndërsa njoftohet se anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse.
Trageti i linjës Vlorës-Brindisi-Vlorë ka anuluar mbërritjen datën 25.01.2026.