Moti i keq/ Çako në urën e Mifolit: Situata vijon të mbetet në problematike

Kreu i emergjencave civile Haki Çako ka shkuar në urën e Mifolit në Fier ditën e sotme për shkak të situatës ktirike që ndodhet. Çako për mediat ka deklaruar se niveli i prurjeve në urën e Mifolit ka arritur 7 metra dhe prurjet nga Tepelena dhe Përmeti pritet të arrijnë pikun në mesditë.
“Situata është monitoruar gjatë gjithë natës, por niveli aktual ka një rrisk të shtuar, dhe fatmirësisht për momentin nuk ka banesa të prekura. Historiku është i qartë, në rast të daljes nga shtrati, do të ketë evakuime të banorëve dhe për këtë janë marrë të gjitha masat. Apeli është i qartë për të gjithë banorët përgjatë rrjedhës së lumit , përpara gjithçkaje është jeta e qytetarëve”, tha Çako.