Mot i keq lë Gramshin në errësirë, pezullohet mësimi dhe linjat e transportit

Qyteti i Gramshit ndodhet në errësirë prej më shumë se 24 orësh. Sipas informacioneve paraprake, më të prekurit rezultojne shtatë fshatrat e njësisë administrative Kukur. Kjo, pasi për shkak të motit të keq janë bllokuar rrugët dhe është dëmtuar rrjeti i energjisë elektrike.

Në kuadër të kësaj janë mbyllur shkollat dhe linjat e transportit publik, të cilat lidhin fshatrat me qytetin. Punonjësit e OSHE po punojnë për të rikthyer energjinë elektrike. Ndërkohë, strukturat e mbrojtjes civile të Bashkisë Gramsh po monitorojnë situatën, për shkak të rrezikut të shtuar nga prurjet e larta të ujit në zonat malore.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top