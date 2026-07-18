’Mos ma shurdhoni fort k****n‘: Labinot Tahiri shpërthen me gjuhë banale…

Këngëtari dhe ish-politikani i njohur Labinot Tahiri ka shpërthyer në gjuhë banale gjatë një videoje live në rrjetet sociale.
Ai, duke biseduar për humanitetin që ka bërë, duket se është penguar nga komentet e njerëzve, kështu që filloi të përdorë mjaft gjuhë banale.
“Jo që po shkruani për fjalor, mos ma shurdhoni fort k**n se e di unë… Se ja kisha qi familjen, krejt pasurinë e kisha shitur… Ja keni qi nanën…”, e fjalë të tjera banale, të cilat janë prerë dhe janë ripostuar në media sociale.
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