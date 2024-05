Mos je gjë narcisist? Kuptoje këtu

Termi narcisist përdoret gjerësisht. Ky emër zakonisht përdoret si një term ombrellë për njerëzit që kanë një ose më shumë tipare të një çrregullimi të personalitetit narcisist (NPD). Megjithatë, në realitet, narcisizmi është një spektër i gjerë me nëntipe të ndryshme. Një nga format më shkatërruese është narcisizmi i fshehtë. Abuzimi emocional i një narcisisti të fshehtë është shumë delikat dhe mendjemprehtë dhe mund ta lërë viktimën plotësisht të djegur.

Çfarë është narcisizmi?

Egocentral, arrogant dhe i etur për vëmendje… a ju kujtojnë këto karakteristika dikë që njihni? Atëherë ai person ndoshta ka disa tipare narcisiste. Fjala narcisizëm vjen nga një mit i lashtë grek që tregon historinë e Narcissus, një djalë që ra në dashuri me imazhin e tij në pasqyrë.

Njerëzit që vuajnë nga çrregullimi i personalitetit narcisist mendojnë se gjithçka rrotullohet rreth tyre. Ata kanë një ndjenjë të fryrë të vetëvlerësimit dhe nuk janë në gjendje të simpatizojnë të tjerët. Ata kanë një ndjenjë mashtruese madhështie dhe një dëshirë të fortë për t’u nderuar. Arrogantë, egoistë, manipulues dhe kërkues janë karakteristika të zakonshme të njerëzve me këtë çrregullim.

Në shkallë të ndryshme, narcisistët mendojnë se janë më të bukur, më të zgjuar, më të rëndësishëm se të tjerët dhe meritojnë trajtim të veçantë.

Narcizmi i hapur kundrejt narcisizmit të fshehtë

Narcisti ‘klasik’ do të maskojë ndjenjat e tyre të zbrazëtisë, vetmisë dhe padenjësisë përmes një qëndrimi arrogant dhe empatik ndaj të tjerëve, një nevojë të madhe për admirim dhe afirmim, manipulim dhe agresion. Ata janë gjithashtu simpatikë dhe ekstrovertë ndaj botës së jashtme, duke e bërë më të lehtë njohjen e një narcisisti klasik ose të hapur.

Narcisistët e fshehtë, megjithatë, shfaqin më pak karakteristika të jashtme të narcisizmit dhe janë më delikate. Ata veprojnë nga të njëjtat ndjenja inferioriteti si një narcisist klasik, por shpesh shfaqin sjellje të lidhura kryesisht me një personalitet introvert: ata janë mjaft të turpshëm, të shqetësuar, të pasigurt dhe tepër të ndjeshëm.

Dhjetë karakteristikat e narcisistëve të fshehtë

1. I ndjeshëm ndaj kritikave

Për shkak të pasigurisë së tyre të madhe dhe vetëbesimit të dëmtuar, narcisistët e fshehtë janë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj kritikave. Ata e marrin vërejtjen më të vogël kritike si një sulm personal dhe shpesh shpërthejnë në zemërim. Në mënyrë paradoksale, ata vetë shpesh kritikojnë të tjerët – zakonisht të pajustifikuar – si një projeksion të mangësive të tyre.

Në një marrëdhënie, narcisi i fshehtë fillimisht do t’ju vendosë në një piedestal dhe më pas do të marrë një qëndrim kritik. Ndërsa marrëdhënia përparon, kritikat fryhen dhe narcisisti krijon pritshmëri jorealiste. Në këtë mënyrë, ata largojnë vëmendjen nga vetëvlerësimi dhe dobësia e tyre e ulët.

2. Kërkoni admirim duke zhvlerësuar veten

Narcisti i fshehtë dëshiron admirimin po aq sa narcisi i hapur, por e bën këtë duke minimizuar performancën e tij me shpresën se të tjerët do ta theksojnë atë. Në lidhje me këtë, ata mund t’i bëjnë dikujt një kompliment me shpresën për ta rikthyer atë. Arsyeja për këtë është se iluzioni i madhështisë së tyre shtypet nga vetëvlerësimi i ulët. Ata ndihen të veçantë, por të keqkuptuar nga të tjerët.

Ky qëndrim shpesh shkakton gjithashtu ndjenja urrejtjeje, zilie dhe pakënaqësie ndaj njerëzve që i pengojnë ose qëndrojnë mbi ta në shkallët shoqërore.

3. I aftë për të treguar ndjeshmëri

Një keqkuptim i madh është se njerëzit me NPD nuk janë empatikë. Kjo nuk është e vërtetë për narcisistët e fshehtë. Në të vërtetë, narcisistët e fshehtë duket se janë të aftë për ndjeshmëri. Ata mund të jenë të pambrojtur dhe të lidhen normalisht me atë që i nevojitet një personi i dashur, por e bëjnë këtë për t’i lidhur njerëzit me veten e tyre dhe për të fituar lëvdata. Në këtë mënyrë, ata i sigurojnë vetes ‘ushqyerjen narcisiste’ në formën e vëmendjes dhe afirmimit për të ruajtur egon e tyre të pambrojtur.

4. Luani viktimën

Ata gjithashtu do të zhyten pa mundim në rolin e viktimës. Edhe gjatë takimit të parë me ta, një narcisist i fshehtë do të përdorë histori patetike për të ngjallur ndjeshmëri nga bashkëbiseduesi i tyre. Prandaj, njerëzit empatikë dhe emocionalisht të arritshëm kanë më shumë gjasa të kenë një partner narcisist.

5. Pasiv agresiv

Agresioni pasiv ndodh gjithmonë në një narcisist të fshehtë. Kjo sjellje mund të jetë shumë frustruese për ju si objektiv. Ju mund të përjetoni ndjenja dyshimi dhe pafuqie në deklaratat pasive-agresive, komentet tallëse ose trajtimin e heshtur derisa të humbni përfundimisht vetëkontrollin tuaj dhe të reagoni emocionalisht. Kjo është ajo që dëshiron narcisi i fshehtë.

6. Të bëjnë të ndihesh fajtor

Kur përballeni me një narcisist të fshehtë me sjelljen e tij të pahijshme ose kur lind një konflikt, ata do ta manipulojnë situatën në një mënyrë kaq bindëse sa që në fund të përfundoni të ndiheni fajtorë. Në këtë mënyrë, narcisi i fshehtë e arrin qëllimin e tij: t’ju bëjë të ndiheni më të vegjël në mënyrë që të ndihen më të mëdhenj.

7. I butë dhe i kujdesshëm ndaj botës së jashtme

Narcisti i fshehtë do të jetë i butë dhe i kujdesshëm me botën e jashtme. Megjithatë ai përputhet me normat shoqërore vetëm kur ka të tjera. Një për një me viktimat e tij ai tregon agresionin e tij.

8. Nënçmoni të tjerët

Narcisistët e fshehtë pëlqejnë t’ju bëjnë të ndiheni sikur nuk jeni të rëndësishëm. Por në vend që t’ju shtyjë hapur mënjanë, siç do të bënte një narcisist klasik, narcisi i fshehtë do të përdorë një taktikë nënlëkurore: ata do t’ju lënë ulur për një takim, do të prisni deri në minutën e fundit për t’iu përgjigjur mesazheve tuaja ose nuk do të duan. konfirmoni çdo plan. Në këtë mënyrë koha juaj duket e një rëndësie dytësore dhe ju keni ndjenjën se jeni të parëndësishëm.

9. I paaftë për të mbajtur marrëdhënie reale emocionale

Narcistët e fshehtë nuk mund të hyjnë dhe të mbajnë marrëdhënie reale emocionale. Ka pak vend për nevojat e partnerëve, pasi ata janë gjithmonë të zënë me veten e tyre. Mund të përpiqeni pafundësisht të ndihmoni dhe ngushëlloni narcisin, por nuk do të arrini kurrë ta plotësoni boshllëkun e tyre. Një narcisist do të vazhdojë të marrë pa i kthyer asgjë, duke u larguar përfundimisht i rraskapitur.

10. Shmangia e vazhdueshme e lidhjes

Në shumë narcisistë, sjellja e tyre rrjedh nga një traumë edukative, si rezultat i së cilës ata kanë zhvilluar një stil lidhjeje që shmang angazhimin, i karakterizuar nga një dashuri bipolare: ndjenjat e vetmisë dhe boshllëkut i shtyjnë ata më pranë partnerit të tyre, por nga ndjenja e vazhdueshme. duke rënë shkurt, në të njëjtën kohë e shtyjnë edhe tjetrin. Prandaj, narcisistët e fshehtë do të tërheqin dhe zmbrapsin vazhdimisht partnerët e tyre.

Si të merreni me një narcisit të fshehtë

1. Së pari, njihni shenjat e narcizmit të fshehtë

Në mënyrë që të jeni në gjendje të mbroni veten kundër sulmeve të një narcisisti të fshehtë, së pari duhet ta njihni atë. Ndryshe nga një narcisist i hapur që duket shumë karizmatik dhe magjepsës, narcisi i fshehtë do të jetë pak i turpshëm dhe i ulët. Pavarësisht kësaj, ata gjithashtu tregojnë pak përulësi dhe nuk pranojnë kritika. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ata do të kritikojnë ashpër të tjerët dhe do të përdorin strategji manipuluese për t’i mbajtur të tjerët pranë tyre.

2. Mos harroni se ky është një person shumë i ndjeshëm

Pas ndjenjës së madhështisë dhe vetëvlerësimit të fryrë fshihet një person jashtëzakonisht i ndjeshëm dhe i brishtë me vetëbesim shumë të ulët. Është për këtë arsye, si një mekanizëm mbrojtës, që ata kërkojnë të kontrollojnë dhe manipulojnë të tjerët. Megjithatë, kur bëhet fjalë për të bërë një kritikë, është më mirë që ju të përpiqeni ta bëni të qartë se nuk po e pyesni personin, por veprimet e tij.

3. Shmangni manipulimin

Shpesh narcisistët kanë aftësi të shkëlqyera manipuluese. Ata janë në gjendje të ndikojnë fuqishëm në sjelljen dhe vendimet e njerëzve të tjerë dhe t’i bëjnë ata të besojnë se kanë karizëm të jashtëzakonshëm. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ata priren të sillen me epërsi, të shkelin vetëvlerësimin e të tjerëve dhe të veprojnë dominues në mënyrë që të ndihen më mirë me veten e tyre.

4. Ndihmojini nëse mundeni

Nëse kujdeseni shumë për atë person, nuk keni nevojë t’i sfidoni ose t’i bëni të mbyllin gojën. Duke u mbështetur në vetëvlerësimin tuaj, bisedoni me ta me mirësi, duke vënë në dukje se sjellja e tyre po ju shkakton dhimbje. Kujtojuni se i vlerësoni si person, por ka kufij që nuk mund t’i tejkaloni.

5. Dini kur t’i prisni litarët

Ballafaqimi me një person narcisist mund të jetë një situatë rraskapitëse. Ndërsa ju mund të dëshironi t’i ndihmoni ata dhe ta mbani marrëdhënien tuaj të shëndetshme me ta, mund të jetë thjesht e pamundur. Nuk duhet të mbani dikë pranë në kurriz të lumturisë dhe mirëqenies suaj, veçanërisht nëse ndiheni sikur jeni duke u manipuluar.