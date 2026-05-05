MONOGRAFI
KISHAT ORTODOKSE NË KOSOVË DHE MAQEDONINË E VERIUT
Histori, juridiksion dhe debat bashkëkohor
Autor: Flamur Buçpapaj
PARATHËNIE
Kjo monografi trajton historinë e zhvillimit të kishave ortodokse në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, duke analizuar rrugëtimin e tyre nga krishterimi i hershëm deri në periudhën bashkëkohore. Qasja është historike dhe kritike, duke shmangur interpretimet e njëanshme dhe duke u bazuar në zhvillimet strukturore të institucioneve fetare në Ballkan.
BIBLIOGRAFIA
Fine, John V. A. – The Early Medieval Balkans
Fine, John V. A. – The Late Medieval Balkans
Mazoëer, Mark – The Balkans: A Short History
Malcolm, Noel – Kosovo: A Short History
Ostrogorsky, George – History of the Byzantine State
Jelavich, Barbara – History of the Balkans
Hupchick, Dennis – The Balkans from Constantinople to Communism
KAPITULLI I
KRISHTERIMI I HERSHËM NË HAPËSIRËN ILIRO-BALLKANIKE
Krishterimi në hapësirën iliro-ballkanike përfaqëson një nga fazat më të hershme të përhapjes së kësaj feje në Evropën Juglindore dhe lidhet ngushtë me zhvillimet politike, kulturore dhe administrative të Perandoria Romake. Në këtë kuadër, territori i sotëm i Kosovës dhe i Maqedonisë së Veriut ishte pjesë integrale e një sistemi të organizuar perandorak, ku rrjetet urbane dhe infrastruktura rrugore krijonin kushte të favorshme për përhapjen e ideve të reja fetare. Përhapja e krishterimit nuk ishte një proces i izoluar, por një zhvillim i lidhur me lëvizjen e njerëzve, tregtinë dhe komunikimin ndërqytetas, ku rrugë të rëndësishme si Via Egnatia luanin rol themelor në lidhjen midis Lindjes dhe Perëndimit.
Në këtë kontekst, qytete si Dyrrachium, Scupi dhe Ulpiana u shndërruan në qendra të rëndësishme të jetës së hershme të krishterë. Këto qendra nuk ishin vetëm pika administrative, por edhe hapësira ku u formuan komunitete të organizuara fetare dhe ku u ndërtuan strukturat e para kishtare. Përhapja e krishterimit në këto zona nuk duhet parë si një proces i menjëhershëm dhe i njëtrajtshëm, por si një zhvillim gradual që kaloi nga faza e persekutimit në atë të institucionalizimit, veçanërisht pas njohjes së tij nga autoritetet perandorake romake.
Organizimi kishtar në këtë periudhë karakterizohej nga një strukturë dioqezane që pasqyronte ndarjet administrative të perandorisë. Peshkopët shfaqen si figura kyçe në drejtimin e komuniteteve të krishtera, duke krijuar një lidhje të drejtpërdrejtë midis autoritetit fetar dhe atij administrativ. Pas ndarjes së Perandorisë Romake, këto territore kaluan nën ndikimin e Perandoria Bizantine, e cila kontribuoi në konsolidimin e traditës ortodokse dhe në zhvillimin e mëtejshëm të institucioneve kishtare.
Një aspekt thelbësor i kësaj periudhe është karakteri shumëgjuhësh dhe shumëkulturor i jetës fetare. Liturgjia zhvillohej kryesisht në greqisht dhe latinisht, ndërsa komunitetet lokale ruanin elemente të kulturës së tyre. Ky pluralizëm kulturor dhe gjuhësor dëshmon se
krishterimi nuk ishte i lidhur me një identitet të vetëm etnik, por përfaqësonte një fenomen universal që tejkalonte kufijtë e përkatësive lokale. Në këtë kuptim, identiteti fetar ishte faktori dominues, ndërsa ndarjet etnike, në formën që njihen sot, nuk ekzistonin ende.
Roli i qyteteve në zhvillimin e krishterimit ishte vendimtar. Në këto qendra u ndërtuan bazilikat e para, u zhvilluan praktikat liturgjike dhe u formuan elitat kishtare. Dëshmitë arkeologjike nga Ulpiana dhe Scupi tregojnë për një prani të qëndrueshme të komuniteteve të krishtera, të cilat kishin arritur një nivel të konsiderueshëm organizimi dhe ndikimi. Këto dëshmi përfshijnë mbetje ndërtimore, objekte liturgjike dhe mbishkrime që konfirmojnë vazhdimësinë e jetës fetare në këto hapësira.
Një çështje qendrore për analizën historike është raporti midis fesë dhe identitetit. Në periudhën e krishterimit të hershëm, nuk mund të flitet për kisha kombëtare në kuptimin modern të fjalës. Siç thekson John V. A. Fine, strukturat kishtare të kësaj kohe nuk pasqyronin ndarje etnike, por funksiononin mbi baza administrative dhe teologjike. Ky fakt është thelbësor për të kuptuar se pretendimet bashkëkohore mbi përkatësinë ekskluzive të kishave nuk mund të projektohen në mënyrë retroaktive në këtë periudhë.
Krishterimi në hapësirën iliro-ballkanike krijoi një vazhdimësi të rëndësishme kulturore dhe shpirtërore që mbijetoi përtej ndryshimeve të mëdha politike. Kalimi nga Perandoria Romake në atë Bizantine nuk e ndërpreu këtë vazhdimësi, por përkundrazi e forcoi atë përmes institucionalizimit dhe organizimit më të mirë të jetës kishtare. Kjo vazhdimësi u reflektua në arkitekturë, art dhe praktikë fetare, duke krijuar një traditë që do të ndikonte zhvillimet e mëvonshme mesjetare.
Megjithatë, analiza e kësaj periudhe përballet me kufizime të rëndësishme për shkak të mungesës së burimeve të drejtpërdrejta. Historianët mbështeten kryesisht në dëshmi arkeologjike dhe në burime të mëvonshme, gjë që kërkon një qasje kritike dhe të kujdesshme në interpretim. Kjo do të thotë se çdo përfundim duhet të konsiderohet si pjesë e një procesi interpretues dhe jo si një e vërtetë absolute.
Pra, krishterimi i hershëm në hapësirën iliro-ballkanike dëshmon për një prani të hershme dhe të qëndrueshme të kësaj feje, e cila u zhvillua në një kontekst shumëkulturor dhe shumëetnik. Organizimi i tij nuk ishte i lidhur me identitete kombëtare, por me struktura administrative dhe fetare universale. Ky realitet historik përbën një bazë të rëndësishme për të kuptuar zhvillimet e mëvonshme dhe për të analizuar në mënyrë kritike pretendimet moderne mbi përkatësinë e kishave ortodokse në rajon.
KAPITULLI II
FORMIMI I KISHËS ORTODOKSE SERBE DHE MESJETA
Zhvillimet e Mesjetës në Ballkan shënojnë një fazë të re në historinë e kishave ortodokse, ku për herë të parë shfaqet një lidhje më e qartë midis organizimit fetar dhe strukturave politike. Në këtë kontekst, formimi i shtetit mesjetar serb dhe institucionalizimi i Kisha Ortodokse Serbe përbëjnë një moment kyç për kuptimin e rolit të kishave në territorin e Kosovës dhe më gjerë. Ky zhvillim nuk ndodhi në një vakum historik, por në një hapësirë ku ndikimi i Perandoria Bizantine vazhdonte të ishte i fortë dhe ku traditat e krishterimit të hershëm ishin ende të pranishme.
Autoqefalia e Kishës Ortodokse Serbe, e lidhur ngushtë me figurën e Shën Savës, përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një institucioni fetar të pavarur, i cili kishte jo vetëm funksion shpirtëror, por edhe rol politik dhe kulturor. Njohja e saj nga Patriarkana e Kostandinopojës i dha legjitimitet ndërkombëtar dhe e vendosi këtë kishë në një pozitë të barabartë me kishat e tjera ortodokse të kohës. Në këtë mënyrë, feja u shndërrua në një element të rëndësishëm të konsolidimit shtetëror dhe të ndërtimit të identitetit politik.
Në territorin e Kosovës, ky proces u materializua përmes ndërtimit të një rrjeti të gjerë manastiresh dhe kishash, të cilat shërbenin si qendra të jetës fetare dhe kulturore. Monumente të tilla nuk ishin vetëm hapësira adhurimi, por edhe institucione që prodhonin dije, ruanin dorëshkrime dhe formonin elitën shpirtërore. Roli i Patrikana e Pejës ishte veçanërisht i rëndësishëm në këtë drejtim, pasi ajo u shndërrua në qendrën kryesore të administrimit kishtar dhe simbol të vazhdimësisë së autoritetit ortodoks në rajon.Ajo u bë qëndër pushtim i trojve shqiptare Duke himinizuar serbet dhe poshtëruar ortodoksët shqiptarë Pra atjo qëndër ishte e përkrahur hapur nga Qëndra në Kostadinopojë. Pra nga rusët Nërtimi I këtyre kishave u bë siç e shpjegova më lart Me hegjemoni të kishës serbe dhe përkrahjen e Kostadiopojes Të ndërtuara në tokë shqiptare dhe në popullsi shqiptare ortodokse
Megjithatë, ndërtimi i këtyre monumenteve dhe zgjerimi i juridiksionit kishtar duhet të kuptohet brenda kontekstit të pushtetit politik të kohës. Sundimtarët mesjetarë përdornin ndërtimin e kishave si një formë legjitimiteti, duke lidhur pushtetin e tyre tokësor me autoritetin hyjnor. Kjo praktikë ishte e përhapur në të gjithë botën mesjetare dhe nuk ishte ekskluzive për një popull të vetëm. Në këtë kuptim, kishat e ndërtuara në Kosovë gjatë kësaj periudhe janë njëkohësisht produkte të besimit fetar dhe të strategjive politike.serbe dhe ruse
Një aspekt i rëndësishëm që shpesh neglizhohet në debatet bashkëkohore është realiteti etnik dhe kulturor i territorit. Mesjeta nuk karakterizohej nga homogjenitet etnik, por nga një ndërthurje komunitetesh të ndryshme që bashkëjetonin në të njëjtën hapësirë. Prania e këtyre komuniteteve dhe vazhdimësia e traditave të mëparshme tregojnë se identiteti i rajonit ishte shumë më kompleks sesa paraqitet në interpretimet nacionaliste. Siç vëren Noel Malcolm, prania e monumenteve të ndërtuara nga një pushtet i caktuar nuk përjashton ekzistencën e popullsive të tjera dhe të traditave të tyre në të njëjtin territor.Pra kishte shqiptarë ortodoks dhe ishin shumica e popullsisë në rrajon
Në këtë periudhë, kisha nuk ishte vetëm institucion fetar, por edhe faktor ekonomik dhe social. Ajo zotëronte prona, administronte toka dhe ushtronte ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e përditshme të popullsisë. Ky rol i zgjeruar e bëri atë një aktor të rëndësishëm në strukturën e pushtetit mesjetar, duke e lidhur ngushtë me interesat e shtetit. Për rrjedhojë, juridiksioni mbi kishat nuk ishte thjesht çështje shpirtërore, por edhe çështje kontrolli politik dhe ekonomik.
Megjithatë, duhet theksuar se ky zhvillim nuk përfaqëson një “fillim” absolut të historisë së kishave në rajon. Ai është më tepër një fazë e re në një vazhdimësi më të gjatë historike, e cila fillon me krishterimin e hershëm dhe vazhdon përmes ndikimeve të ndryshme kulturore dhe politike. Kjo vazhdimësi është thelbësore për të kuptuar se kishat nuk mund të identifikohen në mënyrë të thjeshtë me një periudhë apo me një pushtet të vetëm. Kishat ortodokse u ndërtuan mbi rrenoja kishash katolike shqiptare Dhe se besimtart ishin shqiptar autoktonë
Një tjetër element i rëndësishëm është mënyra se si burimet historike të kësaj periudhe duhet të interpretohen. Kronikat mesjetare dhe dokumentet kishtare shpesh reflektojnë perspektivën e autoriteteve të kohës dhe nuk ofrojnë gjithmonë një pamje të plotë të realitetit shoqëror. Kjo kërkon një qasje kritike nga ana e studiuesit, i cili duhet të marrë parasysh kontekstin në të cilin janë prodhuar këto burime dhe kufizimet e tyre.
Në përfundim, formimi i Kishës Ortodokse Serbe dhe zhvillimet e Mesjetës në Kosovë përfaqësojnë një fazë të rëndësishme në historinë e rajonit, ku feja dhe politika ndërthuren në mënyrë të ndërlikuar. Kishat e ndërtuara në këtë periudhë janë dëshmi e kësaj ndërthurjeje dhe nuk mund të kuptohen jashtë kontekstit të pushtetit që i ka prodhuar ato. Ato nuk përfaqësojnë një pronësi të thjeshtë historike, por një realitet kompleks që kërkon analizë të kujdesshme dhe të balancuar.Ato janë ndërtuar në rrenoja kishash katolike shqiptare
KAPITULLI III
PERIUDHA OSMANE DHE TRANSFORMIMET FETARE
Hyrja e Perandoria Osmane në hapësirën ballkanike në fund të Mesjetës shënoi një kthesë të thellë në organizimin politik, shoqëror dhe fetar të rajonit. Ky ndryshim nuk përbënte vetëm një zëvendësim pushteti, por një transformim strukturor që ndikoi drejtpërdrejt në funksionimin e institucioneve fetare, përfshirë kishat ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe nga sistemet e mëparshme, administrimi osman nuk u mbështet në përkatësi etnike, por në organizim fetar, duke e bërë fenë një kategori themelore të rendit juridik dhe administrativ.
Në këtë kuadër u zhvillua sistemi i njohur si millet, i cili organizonte komunitetet mbi bazën e fesë dhe u jepte atyre një nivel të caktuar autonomie në çështjet e brendshme. Për komunitetin ortodoks, ky sistem përfaqësonte një mënyrë për të ruajtur identitetin fetar dhe strukturat institucionale, edhe pse nën mbikëqyrjen e autoritetit osman. Brenda këtij organizimi, roli i institucioneve si Patrikana e Pejës ishte vendimtar për vazhdimësinë e jetës kishtare në rajon.
Patrikana e Pejës, e rikthyer si institucion në shekullin XVI, u bë një qendër e rëndësishme e organizimit të ortodoksisë në Ballkanin Perëndimor. Ajo shërbente si ndërmjetëse midis komuniteteve ortodokse dhe autoritetit osman, duke garantuar njëfarë autonomie në administrimin e çështjeve fetare dhe kulturore. Megjithatë, kjo autonomi ishte e kufizuar dhe e varur nga stabiliteti politik dhe interesat e pushtetit qendror, gjë që u reflektua në shuarjen e saj në vitin 1766.
Një nga zhvillimet më të rëndësishme të kësaj periudhe ishte transformimi demografik dhe fetar i rajonit, i lidhur me procesin e konvertimeve në islam. Ky proces nuk ishte uniform dhe nuk mund të reduktohet në një model të vetëm shpjegues. Ai përfshinte faktorë ekonomikë, socialë dhe politikë, duke përfshirë përfitimet fiskale, mobilitetin social dhe integrimin në strukturat e reja të pushtetit. Si rezultat, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë shqiptare kaloi në islam, duke ndryshuar ndjeshëm përbërjen fetare të rajonit.
Ky ndryshim kishte pasoja të drejtpërdrejta për funksionimin e kishave ortodokse. Në zonat ku komuniteti ortodoks u reduktua, roli i kishave u kufizua dhe aktiviteti i tyre u tkurr. Megjithatë, në zona të tjera ato vazhduan të funksiononin si qendra të rëndësishme shpirtërore dhe kulturore. Kjo situatë krijoi një realitet të fragmentuar, ku prania dhe rëndësia e kishave ndryshonte nga një rajon në tjetrin.
Në aspektin juridik, periudha osmane nuk prodhoi një koncept të pronësisë fetare në kuptimin modern. Kishat dhe manastiret konsideroheshin pjesë e rendit fetar të komunitetit dhe funksiononin brenda kornizës së sistemit të millet-it. Kjo do të thotë se nuk kemi një transferim formal të pronësisë nga një komunitet tek tjetri, por një ndryshim në përdorim dhe në strukturën e administrimit. Ky dallim
është thelbësor për të kuptuar keqinterpretimet që shpesh shfaqen në debatet bashkëkohore.
Përveç aspektit fetar, institucionet ortodokse vazhduan të luanin një rol kulturor dhe arsimor. Ato ruajtën tradita të shkrimit, kopjuan dorëshkrime dhe kontribuan në ruajtjen e identitetit fetar në një mjedis të ndryshuar politik. Megjithatë, ky rol ishte më i kufizuar krahasuar me periudhën mesjetare, për shkak të kushteve të reja dhe të prioriteteve të ndryshme të pushtetit osman.
Një element tjetër i rëndësishëm është marrëdhënia midis komuniteteve fetare. Sistemi osman krijoi një formë bashkëjetese që, megjithëse nuk ishte e barabartë, lejonte ekzistencën paralele të feve të ndryshme. Kjo bashkëjetesë ndikoi në mënyrën se si komunitetet e perceptonin njëra-tjetrën dhe në zhvillimin e marrëdhënieve sociale dhe ekonomike ndërmjet tyre.
Interpretimi i kësaj periudhe kërkon kujdes të veçantë për shkak të kompleksitetit të burimeve dhe natyrës së tyre. Dokumentet osmane, kronikat kishtare dhe dëshmitë e udhëtarëve ofrojnë informacione të vlefshme, por shpesh të pjesshme dhe të kushtëzuara nga perspektiva e autorëve të tyre. Kjo kërkon një qasje kritike dhe krahasuese, e cila merr parasysh kontekstin historik dhe kufizimet e burimeve.
Dmth, periudha osmane përfaqëson një fazë transformimi të thellë për kishat ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Ky transformim nuk ishte një ndërprerje e plotë e vazhdimësisë historike, por një riformësim i saj në kushte të reja politike dhe shoqërore. Kishat vazhduan të ekzistojnë dhe të funksionojnë, por në një rol të ndryshuar dhe në një kontekst të ri, i cili do të ndikonte zhvillimet e mëvonshme deri në periudhën moderne.
KAPITULLI IV
NACIONALIZMI DHE JURIDIKSIONI KISHTAR NË SHEKUJT XIX–XX
Shekulli XIX përfaqëson një periudhë transformimesh të thella në Ballkan, ku strukturat tradicionale të Perandorisë Osmane filluan të dobësohen dhe të zëvendësohen gradualisht nga lëvizjet nacionaliste dhe projektet shtetformuese. Në këtë kontekst të ri historik, feja dhe institucionet fetare morën një dimension të ri, duke u shndërruar nga struktura shpirtërore në instrumente të rëndësishme të ndërtimit të identitetit kombëtar. Ky zhvillim ndikoi drejtpërdrejt në statusin dhe juridiksionin e kishave ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut.
Me dobësimin e Perandoria Osmane, komunitetet e krishtera ortodokse filluan të organizohen gjithnjë e më shumë rreth ideve kombëtare, duke e lidhur fenë me përkatësinë etnike. Ky proces u reflektua në përpjekjet për krijimin e kishave kombëtare dhe për shkëputjen nga autoritetet tradicionale kishtare që perceptoheshin si të huaja ose të lidhura me struktura të vjetra perandorake. Në këtë mënyrë, kisha u bë një nga shtyllat kryesore të mobilizimit kombëtar dhe të legjitimimit të projekteve politike.
Në rastin e shtetit serb, ky proces u materializua përmes forcimit të rolit të Kisha Ortodokse Serbe si një institucion kombëtar që mbështeste dhe përforconte identitetin serb. Kjo kishë nuk ishte më vetëm një organizatë fetare, por edhe një aktor politik dhe kulturor që kontribuonte në konsolidimin e shtetit dhe në zgjerimin e ndikimit të tij. Pas vitit 1912, kur Kosova u përfshi në territorin e shtetit serb, ky rol u bë edhe më i dukshëm, pasi kontrolli mbi kishat ortodokse në këtë rajon u institucionalizua dhe u mbështet nga struktura shtetërore.
Ky proces përfaqëson një ndryshim thelbësor nga periudhat e mëparshme, pasi për herë të parë juridiksioni mbi kishat u formalizua në mënyrë të qartë në kuadër të një shteti kombëtar. Kjo do të thotë se kontrolli mbi këto institucione nuk ishte më thjesht rezultat i zhvillimeve historike ose i traditës fetare, por edhe i vendimeve politike dhe ligjore që pasqyronin interesat e shtetit. Në këtë kuptim, pronësia dhe administrimi i kishave filluan të marrin një dimension juridik që do të kishte pasoja të rëndësishme për debatet e mëvonshme.
Në të njëjtën kohë, në territorin e Maqedonisë së Veriut u zhvillua një proces i ngjashëm, por me dinamika të ndryshme. Krijimi i Kisha Ortodokse Maqedonase përfaqësonte një përpjekje për të ndërtuar një identitet fetar të lidhur me identitetin kombëtar maqedonas dhe për të sfiduar juridiksionin e Kishës Ortodokse Serbe. Ky zhvillim çoi në një konflikt të gjatë kanonik dhe institucional, i cili reflekton tensionin midis autoritetit tradicional kishtar dhe aspiratave kombëtare.
Një element i rëndësishëm i kësaj periudhe është mënyra se si feja u instrumentalizua në funksion të politikës. Kishat nuk ishin më vetëm vende adhurimi, por edhe simbole të sovranitetit dhe të identitetit kombëtar. Kjo i bëri ato objekt të kontestimeve dhe rivaliteteve, ku kontrolli mbi një objekt fetar shpesh interpretohej si dëshmi e të drejtës historike mbi një territor të caktuar. Ky interpretim, megjithatë, shpesh injoron kompleksitetin historik dhe faktin se këto objekte janë produkt i proceseve shumë-shekullore.
Në aspektin juridik, shekulli XX shënoi një formalizim të mëtejshëm të pronësisë dhe të juridiksionit mbi kishat. Ligjet shtetërore dhe marrëveshjet ndërkombëtare filluan të përcaktojnë statusin e tyre në mënyrë më të qartë, duke krijuar një bazë ligjore që vazhdon të ndikojë edhe në kohën e sotme. Ky formalizim e ndërlikon më tej çështjen e përkatësisë, pasi ajo nuk lidhet vetëm me historinë, por edhe me të drejtën dhe me marrëdhëniet ndërkombëtare.
Interpretimi i kësaj periudhe kërkon një qasje kritike që merr parasysh ndërthurjen e faktorëve historikë, politikë dhe juridikë. Narrativat që paraqesin këtë proces si një vazhdimësi lineare dhe të njëanshme nuk arrijnë të pasqyrojnë kompleksitetin e realitetit. Siç vë në dukje Mark Mazoëer, nacionalizmat ballkanikë shpesh kanë rindërtuar të kaluarën në funksion të nevojave të së tashmes, duke krijuar interpretime që nuk përputhen gjithmonë me faktet historike.
Në përfundim, periudha e nacionalizmit dhe e formimit të shteteve moderne përfaqëson një moment kyç në transformimin e rolit dhe të juridiksionit të kishave ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Kjo periudhë shënon kalimin nga një organizim fetar i bazuar në traditë dhe në struktura perandorake, në një sistem ku feja dhe kisha janë të lidhura ngushtë me shtetin dhe me identitetin kombëtar. Ky transformim është thelbësor për të kuptuar debatet bashkëkohore dhe për të analizuar në mënyrë kritike pretendimet mbi përkatësinë e këtyre objekteve fetare
KAPITULLI V
PERIUDHA BASHKËKOHORE DHE STATUSI NDËRKOMBËTAR
Fund shekulli XX dhe fillimi i shekullit XXI përfaqësojnë një fazë të re dhe thelbësisht të ndryshme në historinë e kishave ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, ku dimensioni historik ndërthuret drejtpërdrejt me zhvillimet politike ndërkombëtare dhe me konceptet moderne të trashëgimisë kulturore dhe të drejtës ndërkombëtare. Shpërbërja e Jugosllavia krijoi një realitet të ri politik, ku kufijtë shtetërorë, identitetet kombëtare dhe juridiksionet fetare u rikonfiguruan në mënyrë të thellë dhe shpesh konfliktuale.
Në këtë kontekst, Kosova u bë një nga hapësirat më të ndjeshme të këtyre transformimeve. Konflikti i viteve 1990 dhe pasojat e tij ndikuan drejtpërdrejt në statusin e institucioneve fetare dhe në perceptimin e tyre si pjesë e identitetit dhe e trashëgimisë kulturore. Kishat ortodokse në Kosovë, të cilat historikisht kishin qenë të lidhura me strukturat e Kisha Ortodokse Serbe, u vendosën në qendër të debatit politik dhe ndërkombëtar mbi trashëgiminë dhe sovranitetin.Vlen te thkesohet se u bë një gabim trashanik që iu njohën serbisë kishat ortodokse në tokën shqiptare…
Një element i ri në këtë periudhë është ndërhyrja e mekanizmave ndërkombëtarë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Disa nga objektet më të rëndësishme fetare në Kosovë u përfshinë në listën e UNESCO, duke u njohur si pasuri me vlerë universale. Ky zhvillim e zhvendos pjesërisht debatin nga një çështje kombëtare në një çështje ndërkombëtare, duke i dhënë këtyre monumenteve një status që tejkalon kufijtë e një shteti të vetëm.
Megjithatë, ky status i ri nuk e ka eliminuar konfliktin mbi përkatësinë dhe administrimin e këtyre objekteve. Përkundrazi, ai ka krijuar një situatë të ndërlikuar, ku ndërthuren tre nivele të ndryshme të autoritetit: ai shtetëror, ai fetar dhe ai ndërkombëtar. Nga njëra anë, institucionet e Kosovës pretendojnë sovranitet mbi territorin dhe, rrjedhimisht, mbi trashëgiminë kulturore brenda tij. Nga ana tjetër, Kisha Ortodokse Serbe vazhdon të ushtrojë juridiksionin fetar dhe të administrojë këto objekte në bazë të traditës historike dhe të marrëveshjeve ekzistuese.
Kjo situatë reflekton një tension të vazhdueshëm midis konceptit të sovranitetit shtetëror dhe atij të autonomisë fetare. Në praktikë, kjo do të thotë se kishat ortodokse në Kosovë funksionojnë në një regjim të veçantë juridik, ku mbrojtja e tyre garantohet nga ligje të posaçme dhe nga prania e mekanizmave ndërkombëtarë. Ky regjim synon të sigurojë ruajtjen e tyre si monumente kulturore, duke shmangur politizimin e drejtpërdrejtë të tyre, megjithëse në realitet ato vazhdojnë të mbeten pjesë e diskursit politik.
Në Maqedoninë e Veriut, zhvillimet kanë ndjekur një rrugë disi të ndryshme, por po aq komplekse. Çështja e juridiksionit kishtar ka qenë e lidhur ngushtë me statusin e Kisha Ortodokse Maqedonase dhe me marrëdhëniet e saj me Kishën Ortodokse Serbe. Konflikti për njohjen e autoqefalisë ka pasur jo vetëm dimension fetar, por edhe politik, duke reflektuar tensionet e brendshme dhe aspiratat për afirmim kombëtar. Zgjidhjet e pjesshme të arritura në vitet e fundit tregojnë për një tendencë drejt normalizimit, por edhe për vazhdimësinë e sfidave.
Një aspekt i rëndësishëm i periudhës bashkëkohore është edhe mënyra se si trashëgimia fetare perceptohet nga shoqëria. Kishat ortodokse nuk janë më vetëm vende adhurimi, por edhe monumente kulturore, turistike dhe historike. Ky transformim i funksionit të tyre i vendos ato në një kontekst më të gjerë, ku vlera e tyre nuk lidhet vetëm me një komunitet të caktuar, por me gjithë shoqërinë dhe me komunitetin ndërkombëtar.
Megjithatë, ky zgjerim i kuptimit të trashëgimisë nuk e zgjidh automatikisht çështjen e përkatësisë. Përkundrazi, ai mund të krijojë tensione të reja, pasi palë të ndryshme mund të kenë interpretime të ndryshme mbi historinë dhe mbi të drejtën për administrim. Në këtë kuptim, debati mbi kishat ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut mbetet një çështje e hapur, e cila kërkon një qasje të balancuar dhe të bazuar në parime të qarta juridike dhe historike.
Interpretimi i kësaj periudhe duhet të marrë parasysh jo vetëm zhvillimet historike, por edhe kontekstin e së drejtës ndërkombëtare dhe të politikës globale. Roli i organizatave ndërkombëtare, marrëveshjet ndërmjet shteteve dhe standardet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore janë faktorë që ndikojnë drejtpërdrejt në statusin e këtyre objekteve. Kjo e bën analizën më komplekse, por edhe më të nevojshme për të kuptuar realitetin aktual.
Pra, periudha bashkëkohore përfaqëson një fazë ku historia, politika dhe e drejta ndërkombëtare ndërthuren në mënyrë të pazgjidhshme. Kishat ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut janë bërë jo vetëm objekte të trashëgimisë kulturore, por edhe simbole të identitetit dhe të sovranitetit. Kuptimi i këtij realiteti kërkon një analizë të thelluar dhe të balancuar, e cila shmang reduktimet dhe merr parasysh kompleksitetin e zhvillimeve historike dhe bashkëkohore.
KAPITULLI VI
ANALIZA KRITIKE DHE RIVLERËSIMI HISTORIK
Analiza e përkatësisë së kishave ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut kërkon një qasje që shkon përtej narrativave të thjeshtuara dhe shpesh të politizuara që dominojnë diskursin publik. Në këtë kapitull, synimi është të rishikohen në mënyrë kritike pretendimet kryesore që lidhen me këtë çështje, duke i vendosur ato në një kontekst historik, juridik dhe konceptual më të gjerë. Një nga tezat më të përhapura është ideja se këto kisha janë “falur” apo “dhënë” nga një komunitet tek një tjetër, një pretendim që në analizë të kujdesshme rezulton të mos ketë mbështetje në burime historike të verifikueshme.
Historia e paraqitur në kapitujt e mëparshëm tregon qartë se zhvillimi i kishave ortodokse në rajon nuk është rezultat i një akti të vetëm, por i një procesi të gjatë dhe kompleks që përfshin ndryshime të shumta politike dhe shoqërore. Nga organizimi universal i krishterimit në kohën e Perandoria Romake dhe më pas të Perandoria Bizantine, te institucionalizimi i kishave kombëtare në Mesjetë dhe transformimet gjatë sundimit të Perandoria Osmane, çdo fazë historike ka lënë gjurmë të dukshme në strukturën dhe funksionin e këtyre institucioneve. Në këtë kuptim, përkatësia e kishave nuk mund të reduktohet në një narrativë lineare apo në një akt të vetëm juridik.
Një problem themelor në interpretimet bashkëkohore është projeksioni i koncepteve moderne mbi periudha historike ku këto koncepte nuk ekzistonin. Ideja e pronësisë kombëtare mbi objektet fetare është një produkt i epokës së nacionalizmit dhe nuk mund të aplikohet në mënyrë retroaktive në periudhat e mëparshme. Në kohën e krishterimit të hershëm dhe të Mesjetës, organizimi kishtar ishte i bazuar në struktura administrative dhe teologjike, jo në identitete kombëtare. Siç thekson John V. A. Fine, kisha funksiononte si një institucion universal që tejkalonte ndarjet etnike, duke e bërë të pamundur lidhjen e saj ekskluzive me një popull të vetëm.
Një tjetër element që kërkon rishikim kritik është përdorimi i historisë si instrument politik. Në shumë raste, narrativat historike janë ndërtuar ose interpretuar në mënyrë selektive për të mbështetur pretendime territoriale ose identitare. Ky proces shpesh përfshin theksimin e disa elementeve të historisë dhe injorimin e të tjerëve, duke krijuar një pamje të shtrembëruar të realitetit. Siç vëren Mark Mazoëer, historia në Ballkan shpesh është përdorur për të legjitimuar projekte politike, duke e bërë të nevojshme një qasje kritike dhe të pavarur nga ndikimet ideologjike.
Në aspektin juridik, çështja e kishave ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut duhet të analizohet në dritën e zhvillimeve të shekullit XX dhe të së drejtës ndërkombëtare. Formalizimi i pronësisë dhe i juridiksionit mbi këto objekte është rezultat i proceseve shtetformuese dhe i ligjeve të miratuara në periudha të ndryshme historike. Kjo do të thotë se statusi i tyre aktual nuk mund të përcaktohet vetëm nga historia e largët, por duhet të marrë parasysh edhe realitetin juridik bashkëkohor dhe marrëveshjet ndërkombëtare që rregullojnë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
Një çështje tjetër e rëndësishme është dallimi midis trashëgimisë kulturore dhe pronësisë juridike. Kishat ortodokse në rajon janë njëkohësisht monumente historike dhe objekte të përdorimit fetar. Si të tilla, ato kanë një vlerë që tejkalon interesat e një komuniteti të vetëm dhe që i përket një trashëgimie më të gjerë njerëzore. Ky dimension është theksuar edhe nga përfshirja e disa prej tyre në listat e UNESCO, duke i vendosur ato në një kontekst global dhe duke kërkuar mbrojtje të veçantë.
Në këtë kuadër, një qasje e balancuar duhet të marrë parasysh si të drejtën e komuniteteve fetare për të administruar objektet e tyre, ashtu edhe përgjegjësinë e shteteve për të mbrojtur trashëgiminë kulturore. Kjo kërkon një dialog të vazhdueshëm dhe një gatishmëri për të pranuar kompleksitetin e historisë, në vend që të kërkohet një përgjigje e thjeshtë dhe e njëanshme.
Një përfundim i rëndësishëm që del nga kjo analizë është se nuk ekziston një vijë e drejtë historike që lidh drejtpërdrejt kishat me një identitet të vetëm kombëtar. Përkundrazi, ato janë rezultat i një ndërthurjeje të vazhdueshme ndikimesh dhe transformimesh që reflektojnë historinë e ndërlikuar të rajonit. Kjo e bën të pamundur një interpretim absolut dhe kërkon një qasje që pranon shumëllojshmërinë dhe ndryshimin si pjesë të pandashme të realitetit historik.
Në përfundim, analiza kritike e çështjes së kishave ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut tregon se debatet bashkëkohore shpesh bazohen në keqinterpretime ose në përdorim selektiv të historisë. Një qasje shkencore kërkon të kapërcejë këto kufizime dhe të ofrojë një interpretim të bazuar në burime, në kontekst dhe në analiza të balancuara. Vetëm në këtë mënyrë është e mundur të arrihet një kuptim më i plotë dhe më i drejtë i kësaj çështjeje komplekse.
Conclusion (MONOGRAFIA)
Kjo monografi ka trajtuar në mënyrë të detajuar dhe të strukturuar historinë, zhvillimin dhe statusin bashkëkohor të kishave ortodokse në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, duke u fokusuar në ndërthurjen e faktorëve historikë, juridikë dhe politikë që kanë ndikuar në formësimin e tyre përgjatë shekujve. Analiza e zhvilluar në kapitujt e mëparshëm tregon se këto institucione nuk mund të kuptohen përmes një qasjeje të thjeshtuar apo ekskluziviste, por kërkojnë një interpretim të gjerë dhe shumëdimensional.
Nga krishterimi i hershëm në hapësirën e Perandoria Romake dhe më pas në Perandoria Bizantine, deri te institucionalizimi i kishave gjatë Mesjetës dhe transformimet e thella gjatë sundimit të Perandoria Osmane, vihet re një vazhdimësi historike e ndërprerë nga ndryshime të shumta politike dhe shoqërore. Në këtë kuptim, kishat ortodokse janë produkt i një historie të gjatë ndërveprimesh dhe jo rezultat i një akti të vetëm pronësie apo transferimi.
Një nga konkluzionet kryesore të këtij studimi është se koncepti modern i pronësisë kombëtare mbi objektet fetare nuk mund të aplikohet në mënyrë retroaktive në periudhat historike ku ky koncept nuk ekzistonte. Siç dëshmohet nga analizat e John V. A. Fine dhe Noel Malcolm, struktura kishtare në Mesjetë dhe në periudhat e hershme moderne ishte e organizuar mbi baza fetare dhe administrative, jo mbi identitete kombëtare në kuptimin bashkëkohor.
Gjithashtu, studimi tregon se periudha e nacionalizmit në shekullin XIX dhe XX solli një transformim të thellë të rolit të kishave, duke i lidhur ato ngushtë me projektet shtetformuese dhe identitetet kombëtare. Ky proces çoi në formalizimin e juridiksionit mbi kishat dhe në krijimin e strukturave kishtare kombëtare, si në rastin e Kisha Ortodokse Serbe dhe Kisha Ortodokse Maqedonase.
Në periudhën bashkëkohore, me shpërbërjen e Jugosllavia dhe krijimin e shteteve të reja në Ballkan, çështja e kishave ortodokse është zhvendosur në një kontekst ndërkombëtar, ku ndërthuren juridiksioni shtetëror, ai fetar dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore nga UNESCO. Kjo situatë ka krijuar një ekuilibër të brishtë midis palëve të interesuara dhe ka bërë që çështja të mbetet e hapur dhe e ndjeshme.
Një tjetër përfundim i rëndësishëm është se narrativat historike mbi përkatësinë e këtyre kishave shpesh janë ndikuar nga faktorë politikë dhe ideologjikë, duke çuar në interpretime selektive të së kaluarës. Kjo e bën të domosdoshme një qasje kritike dhe të paanshme, e cila merr parasysh kompleksitetin e burimeve historike dhe shumëdimensionalitetin e zhvillimeve në rajon.
Në këtë kuptim, kishat ortodokse në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut duhet të kuptohen si pjesë e një trashëgimie të përbashkët historike dhe kulturore, e cila nuk i përket ekskluzivisht një komuniteti të vetëm, por është rezultat i ndërveprimeve të shumta ndërmjet popujve, kulturave dhe sistemeve politike përgjatë shekujve. Ky interpretim kërkon tejkalimin e qasjeve të ngushta nacionaliste dhe pranimin e një perspektive më të gjerë historike.
Pra, kjo monografi argumenton se vetëm përmes një analize të balancuar, të mbështetur në burime dhe të liruar nga interpretimet ideologjike, mund të arrihet një kuptim më i saktë i rolit dhe statusit të kishave ortodokse në rajon. Ky kuptim është thelbësor jo vetëm për historiografinë, por edhe për dialogun ndërkulturor dhe stabilitetin shoqëror në Ballkan. Komuniteti shqiptar ortodoks duhet të jetë dhe ai bashkpronar i këtyre kishave dhe manastirëve Meqë historinë e ka shkruar më i forti….