Monica Bellucci thyen heshtjen pas ndarjes nga Tim Burton

Monica Bellucci dhe regjisori i njohur, Tim Burton, kanë njoftuar përmes një deklarate të përbashkët se nuk janë më çift.
“Me shumë respekt dhe kujdes të thellë për njëri-tjetrin, Monica Bellucci dhe Tim Burton kanë vendosur të ndahen,” thuhej në njoftimin e publikuar nga ata të premten për agjencinë AFP.
Fjalët tregojnë se ndarja ka qenë në mirëkuptim, një ndjenjë që Bellucci e konfirmoi edhe në një intervistë për Vogue Italia — e para që nga konfirmimi i ndarjes. “Ka rrugë që, në një moment, kryqëzohen për një udhëtim që vazhdon përgjithmonë… Rruga e Tim dhe e imja u takuan për të bërë një rrugë së bashku dhe më pas u ndanë përsëri,” tha Bellucci. “Megjithatë, për sa të jem gjallë, Tim do të ketë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën time.”
Historia e tyre e dashurisë filloi rreth tetorit 2022, kur u takuan në Festivalin e Filmit Lumière në Lion. Në vitin 2023, Bellucci foli për marrëdhënien e tyre në një intervistë për Elle France: “Çfarë mund të them,” tha ajo. “Është një nga ato takime që rrallë ndodhin në jetë… Unë e njoh atë si Tim, e dua dhe tani po takoj regjisorin — fillon një tjetër aventurë.”