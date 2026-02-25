Monica Bellucci me plot elegancë në kostumin blu në Javën e Modës në Milano

Monica Bellucci shfaqi elegancë me një kostum elegant ngjyrë blu të errët, teksa doli gjatë Javës së Modës në Milano të martën.
Aktorja dhe modelja italiane, 61 vjeçare, dukej sensacionale me xhaketën elegante të ngushtë dhe pantallonat e gjera të kombinuara, ndërsa mbërriti në hotelin e saj në Itali.
Monika veshi një bluzë të zezë poshtë bluzës me dy pjesë dhe ngriti trupin në formë me një palë çizme gjigante me platformë.
Ylli i “Spectre” i mbante sendet e saj në një çantë të madhe ngjyrë burgundy dhe e kishte kombinuar me një palë syze dielli të zeza.
Duke i lëshuar lirshëm flokët e saj brune, Monica shfaqi pamjen e saj të përsosur ndërsa buzëqeshi dhe u përshëndeti fansat që e prisnin ndërsa doli në qytet.
Dalja vjen disa ditë pasi Monica tregoi pamjen e saj të pamohueshme ndërsa u shfaq në tapetin e kuq në Çmimet BAFTA 2026 në Sallën Mbretërore të Festivalit të dielën.