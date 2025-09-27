Monaco, Pogba i rraskapitur nga stërvitjet: “Firmosa për futboll, jo për maratonë”

Paul Pogba po punon për rikthimin në fushë. Ish-mesfushori i Juventus është protagonist i një videoje të Monaco që tregon stërvitjet e Oktapodit: “Mendova se kisha firmosur për një klub futbolli, jo për një maratonë”.
I mbërritur në Principatë me parametër zero më 28 qershor, Paul Pogba është ende në pritje të luajë minutat e tij të parë me fanellën e Monaco: klubi i principatës publikoi të premten një video të gjatë për 32-vjeçarin, i cili po vazhdon rrugëtimin e tij rehabilitues sipas programit tre mujor të përgatitur në momentin e mbërritjes së tij.
Kampioni i botës me Francën në vitin 2018 po kryen planin e tij me një përgatitës atletik të ASM dhe tani ka pritshmëri të mëdha për të mësuar se kur do të mund të bëjë minutat e tij të parë me fanellën monegaske.
Pogba, numërimi mbrapsht për debutimin me Monaco
Rikthimi i Oktapodit është gjithnjë e më pranë. Paul Pogba mbërriti në Principatë me parametër zero pas ndarjes me Juventus, por nuk ka pasur ende mundësinë të debutojë me fanellën e Monaco: mesfushori francez vazhdon të punojë fort për të gjetur formën dhe për t’u gjetur gati kur të thirret në lojë.
32-vjeçari ndjek me përpikmëri programin e riatletizimit të vendosur në momentin e firmës: tre muaj punë të përqendruar për ta rikthyer në gjendje. Mes vrapit, ushtrimeve në pishinë, sprinteve dhe stërvitjeve si me ashtu edhe pa top, Pogba nuk kursehet, i shoqëruar nga një përgatitës i klubit. Me një buzëqeshje ka komentuar: “Mendova se kisha firmosur për një skuadër futbolli, jo për një klub maratone. Por të rikthehesh të prekësh topin, të nuhatesh barin, të ndjesh fushën… është një ndjenjë e mrekullueshme. Rruga është e gjatë, por po ecim hap pas hapi”.
Edhe trajneri Adi Hütter, disa javë më parë, është shprehur i besueshëm: “Besoj se do të mund ta shohim sërish në fushë menjëherë pas pushimit të ardhshëm për kombëtaret. Po bën një punë të jashtëzakonshme çdo ditë, është një profesionist i madh dhe jam i bindur se do të rikthehet në kohën e përcaktuar”.