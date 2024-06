Momenti kur Rita Ora ngatërroi tekstin e këngës së saj në koncert

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora e kaloi me sportivitet një gabim që lëshoi me tekstin ditë më parë performoi në festivalin “The Mighty Hoopla” në Londër.

Gjatë interpretimit të këngës “Anywhere”, Rita vendosi të zbriste tek publiku për t’i përfshirë ata në interpretim dhe gaboi tekstin e këngës.

Por gjithë këtë lëshim ajo e kaloi duke qeshur.

think about those of us who were THERE https://t.co/xfKaCURhyw pic.twitter.com/vwGjJm0dGa

— barry pierce (@BarryPierce) June 3, 2024