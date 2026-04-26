Momenti kur autori i sulmit në darkën ku ndodhej Donald Trump “çan” sigurinë

Janë publikuar pamjet nga momenti kur autori i sulmit me armë zjarri në darkën e korrespondentëve ku ndodhej edhe Donald Trump ka thyer sigurinë dhe është futur në sallën e eventit.
Siç shihet nga videoja, autori me shpejtësi “çan” sigurinë dhe futet në sallën ku po zhvillohej evendit. Por menjëherë kanë reaguar forcat e sigurisë dhe Shërbimi Sekret.
Në një postim në platformën Truth Social, Trump publikoi një foto të autorit të dyshuar të krimit të shtrirë pa lëvizur në dysheme me duart e lidhura pas shpine.
Sipas CNN, fillimisht u raportua se autori i të shtënave ishte i vdekur. Megjithatë, Shërbimi Sekret dhe Trump kanë thënë se autori është arrestuar. Autoritetet e kanë identifikuar të dyshuarin për të shtënat si një burrë 30-vjeçar nga Kalifornia.
The scene from the red carpet at the #WHCD moments after multiple shots fired on the other side of the doors to the ballroom. pic.twitter.com/oDpopfwxSg
— Kevin Walling (@KevinPWalling) April 26, 2026