Modric i përjetshëm: goli i tij zgjidh problemet, Milan vendos Inter nën presion

Java e 25-të e Serie A hapet me fitoren e AC Milan, që thyen mallkimin ndaj skuadrave të sapongjitura dhe e bën këtë jo pa vështirësi. Kuqezinjtë duket se e drejtojnë ndeshjen me golin e Ruben Loftus-Cheek (39’), por shpërdorojnë nga penalltia me Niclas Fullkrug dhe barazohen nga Pisa S.C.: tap-in i Loyola dhe është 1-1 në minutën e 71-të. Ndeshja vendoset një çerek ore më vonë nga një Luka Modric madhështor: 2-1 për Milan, Massimiliano Allegri rikthehet në -5 nga Inter Milan.
Allegri lë në stol të dëmtuarit Rafael Leao dhe Christian Pulisic; sërish sulm i lehtë me Loftus-Cheek pas shpine të Christopher Nkunku. Lëvizja funksionon vetëm pjesërisht, pasi pjesa e parë është shumë e bllokuar. Adrien Rabiot dhe Modric trokasin në portën e Nicolas, portieri i tretë i bërë titullar për shkak të mungesave të Semper dhe Scuffet; Pisa është e rrezikshme me Stojilkovic. Qarkullimi i topit i Milanit bëhet vendimtar në minutën e 39-të, me krosimin e Athekame dhe goditjen me kokë të Loftus-Cheek: 1-0 për Milanin në pushim.
Allegri hedh në fushë Füllkrug, i cili rrezikon të japë menjëherë një asist (gol i anuluar) dhe shpërdoron dyfishimin në minutën e 55-të: Loyola rrëzon Strahinja Pavlovic, ish-lojtari i Werder shkon te pika e bardhë dhe gjuan jashtë. Gabimi i jep zemër Pisës, që barazon pas shtatëdhjetë minutash në mbrojtje: tap-in i Loyola pas devijimit të Matteo Gabbia, është 1-1 në minutën e 71-të.
Allegri aktivizon menjëherë dyshen Pulisic-Leao dhe tridentin, por janë mesfushorët që ndërtojnë golin e fitores. Goli vendimtar është i Luka Modric, që kombinon me Samuele Ricci dhe realizon 2-1 në minutën e 85-të: asist në ndeshjen e parë dhe gol në kthim për kroatin ndaj Pisës. Henrik Hiljemark reagon në fund me Durosinmi, por emocioni i vetëm është kartoni i kuq për Rabiot: i verdhë i parë për faull, i dyti për protesta (92’). Mbyllet kështu, me fitoren e Milanit: Allegri rikthehet në -5 nga Interi me 53 pikë, ndërsa Pisa mbetet e fundit me 15 pikë.