Ministrja e Shëndetësisë, Klodiana Spahiu, ka konfirmuar projektin që synon të ndryshojë mënyrën e prokurimit të barnave dhe pajisjeve mjekësore për spitalet publike.
Bëhet fjalë për një nismë që ishte prezantuar më herët, por që nuk u firmos nga ish-ministrja Evis Sala para largimit të saj nga qeveria.
Drafti i ri parashikon që shoqëria shtetërore përgjegjëse për këtë proces të ketë mundësi të bashkëpunojë edhe me kompani private, duke ndryshuar kështu modelin aktual të furnizimit të spitaleve publike.
Qeveria e argumenton këtë nismë me synimin për të garantuar furnizimin me barna dhe pajisje mjekësore. Megjithatë, projekti ngre pikëpyetje për përqendrimin e tenderave dhe të fondeve publike në një strukturë të vetme, si dhe për mënyrën se si do të garantohet konkurrenca mes kompanive, transparenca e procedurave dhe kontrolli mbi përfituesit e kontratave.
Detajet e zbatimit të modelit të ri dhe mekanizmat e mbikëqyrjes do të jenë vendimtare për të kuptuar ndikimin e tij në menaxhimin e fondeve publike të shëndetësisë.
Modeli ngjan me atë të kompanisë shtetërore të mbrojtjes, KAYO, të krijuar më herët nga qeveria Rama, ku parashikohet bashkëpunimi i kapitalit shtetëror me atë privat.
Kjo ndërthurje ngre shqetësimin se një mekanizëm i krijuar për të garantuar furnizimin e spitaleve mund të shndërrohet në një strukturë me ndikim të jashtëzakonshëm mbi tregun e barnave, duke kufizuar hapësirën e konkurrencës nëse nuk vendosen mekanizma të fortë kontrolli dhe transparence.