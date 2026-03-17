Mitsotakis i kthen shpinën Trump: Greqia nuk përfshihet në luftë kundër Iranit

Greqia nuk do të marrë pjesë në asnjë operacion ushtarak pranë Iranit, deklaroi të martën kryeministri Kyriakos Mitsotakis.
Në një event në Athinë, ai u shpreh qartë se vendi i tij nuk do të përfshihet në konfliktin në Lindjen e Mesme, pavarësisht thirrjeve të SHBA-ve për mbështetje në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit.
“Përgjigjja e thjeshtë është jo, Greqia nuk do të marrë pjesë në asnjë operacion në zonën e luftimeve”, tha Mitsotakis, duke shtuar se nuk sheh as gatishmëri nga vendet e tjera europiane për një angazhim të tillë.
Sipas tij, Europa duhet të përqendrohet te pasojat ekonomike të luftës, siç janë rritja e çmimeve të energjisë, dhe jo te përfshirja ushtarake.