Mit’hat Havari: Rama do përfundojë si Gaddafi nëse nuk largohet

Ish-drejtori i policisë Mit’hat Havari foli në protestën e 27-të kundër qeverisë Rama.
Ai u shpreh se Rama do përfundojë si diktatori i Libisë GAdafi nëse nuk jep dorëheqjen në mënyrë paqësore. Havari shtoi se protesta nuk po dëmton aspak turizmin madje turistët vijnë dhe kënaqen në një protestë të pazakontë paqësore.
“Turistët kënaqen kur shohin këtu protestë paqësore e ka marrë vesh gjithë bota. Nuk ka bërë vaki se ishim mësuar me molotovë. Do përfundojë si Gadafi nëse nuk largohet në mënyrë paqësore. Të paguajë gjithçka që ka bërë. Hajde Kushner bëj një spital onkologjiku se po tmerrohet populli. Hajde sipas rregullave”, tha Havari.