Misteri i orës së “vjedhur” të arbitrit: Turqia kërkon të përsëritet ndeshja me Paraguajin

Nuk ka paqe për Turqinë, që kishte ardhur në Amerikë me shumë pritshmëri, si një nga surprizat e mundshme të Botërorit, por që tashmë është jashtë pas një nisjeje katastrofike: dy humbje në dy ndeshje. Edhe vigjilja e përballjes me Shtetet e Bashkuara në Los Anxhelos, tashmë e pavlefshme përveçse për një paraqitje ndaj vendasve që janë të parët në grup, ka rikthyer imazhin e një kombëtareje aspak të qetë. Skuadra e teknikut Vincenzo Montella ka mbërritur në qytetin e engjëjve me një ngarkesë zhgënjimi, zemërimi dhe polemikash, që nuk janë shuar ende pas katastrofës së fundit ndaj Paraguajit.
Pritja përpara hotelit të ekipit ishte domethënëse: kishte shumë tifozë që kishin ndjekur autobusin nga aeroporti duke valëvitur flamuj turq, por edhe një grup protestuesish që kishin në shënjestër si trajnerin, ashtu edhe presidentin e federatës, Ibrahim Haciosmanoglu. “Montella ik në shtëpi”, “Turp t’ju vijë” dhe “Kthehuni në vendin tuaj”, ishin thirrjet më të dëgjuara. Përballë protestave në rritje, vetë presidenti i federatës u detyrua të fliste: “I vetmi keqardhje e jona është se i zhgënjyem këta njerëz. Kanë ardhur nga e gjithë bota për të na mbështetur dhe kjo ende na dhemb. U kërkojmë falje tifozëve tanë. Por do të jenë sërish djemtë tanë që do të na ringrejnë”, deklaroi Haciosmanoglu, duke premtuar një reagim në Euro 2026 dhe duke konfirmuar besimin te grupi aktual i lojtarëve dhe, mbi të gjitha, te trajneri italian.
Protesta
Sikur të mos mjaftonte kjo, nga Stambolli në Los Anxhelos ndihet ende jehona e hidhur e humbjes ndaj Paraguajit, por çështja tashmë ka marrë tone surreale. Në qendër të skenës është sërish arbitri salvadorian Ivan Barton, ai i përjashtimit të Almiron për vendosjen e dorës përpara gojës. Protagonisti tjetër, megjithatë, është mesfushori paraguaian Matias Galarza, njeriu-gol që i preu me një goditje shpate kokën turqve. Gjatë rrëmujës, Barton kishte humbur orën teknologjike teksa përpiqej të qetësonte një nga përplasjet e shumta në një ndeshje elektrizuese. Televizioni tregoi se si vetë Galarza e kishte marrë atë dhe ishte larguar, madje fillimisht e kishte vendosur në kyçin e dorës, përpara se ta kthente më pas.
Videoja u bë menjëherë virale në X, TikTok dhe Instagram, duke gjeneruar miliona shikime, por në Turqi polemika shkoi përtej një memeje të thjeshtë në rrjetet sociale. Shumë theksuan se Galarza ishte tashmë i ndëshkuar me karton të verdhë në atë moment dhe se arbitri, i përqendruar te rikuperimi i orës së humbur dhe i shpërqendruar nga kaosi përreth, nuk mori masa të përshtatshme. Pra, mesfushori duhej të ishte përjashtuar dhe episodi do të kishte ndikuar në mbarëvajtjen e rregullt të ndeshjes. Risia e zbuluar nga shtypi turk, megjithatë, është se prapa skenave federata madje kishte tentuar një rrugë të bujshme: në heshtje, pa e bërë publike lëvizjen, kishte nisur kontakte me FIFA-n për të verifikuar mundësinë e kërkimit të përsëritjes së takimit, me avokatët federalë të angazhuar në këtë çështje.
Do të kishte qenë vetë Haciosmanoglu ai që kishte dhënë dritën jeshile për nismën me një frazë domethënëse: “Edhe nëse ka një për qind mundësi, ta bëjmë. Të mbrojmë të drejtat tona…”. Përgjigjja e FIFA-s, natyrisht, ishte negative: edhe pse u pranua karakteri i pazakontë i rastit, drejtimi i ndeshjes nuk ishte komprometuar. Një detaj duket se është konsideruar vendimtar: Barton kishte një sistem të dytë kronometrimi, ndaj nuk pati asnjë dëm për ndeshjen e dështuar.