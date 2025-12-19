Mirlind Daku dhe Vesa Vllasaliu bëhen prindër për herë të parë, zbulojnë gjininë dhe emrin e fëmijës

Futbollisti që luan në Rusi, Mirlind Daku dhe partnerja e tij, Vesa Vllasaliu, janë bërë prindër për herë të parë.

 

Çifti e ka ndarë lajmin e gëzuar të zgjerimit të familjes me postime në rrjetet sociale. Mirlindi ka postuar foton ku ka zbuluar shumë pak nga portreti i vogëlushes dhe shkruan:

 

“Elhamdulilah, falënderimi i takon vetëm Krijuesit për këtë ndjenjë. Miresa ime, uroj që të kesh shëndet dhe shumë fat në jetë!”, duke zbuluar edhe emrin e veçantë.

 

Kuptohet që emri i veçantë është një bashkim i emrave të tyre.

Kurse Vesa shkruan: “Mirë se na erdhe qikirushi jonë. Të uroj fat dhe shumë suksese në jetë.”

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top