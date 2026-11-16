Të gjithë na thonë gjithmonë: “Trego mirësi, ji i sjellshëm me të tjerët”. Por askush nuk flet kurrë për faktin se, shpesh, të qenit shumë i sjellshëm përfundon duke na lënduar.
Nëse përpiqesh vazhdimisht t’i ndihmosh të gjithë, përfundon duke harruar nevojat e tua. Kështu, neglizhon marrëdhënien më të rëndësishme në jetën tënde: atë me veten. Për të mësuar të thuash jo dhe të gjesh një ekuilibër midis lumturisë së të tjerëve dhe dashurisë për veten, së pari duhet të kuptosh rreziqet e të qenit shumë i sjellshëm.
Ja pse:
Të tjerët përfitojnë nga mirësia jote.
Nëse sillesh si një person i sjellshëm në grupin tënd, ata shpesh presin favore nga ti. Ata e dinë që nuk ke për të thënë jo, dhe do të përfundosh duke i ndihmuar ata, madje edhe në dëmin tënd. Në fund të fundit, nëse u jep gjithçka të tjerëve, nuk do të të mbetet asgjë për vete.
Njerëzit presin që të bësh gjithmonë atë që të thuhet.
Mirësjellja, për fat të keq, shihet nga shumë si një shenjë dobësie. Në këtë mënyrë, të tjerët do të të shohin si një lehtësues që duhet të drejtohet sipas nevojave të tyre, të bindur se gjithmonë do të pranoni gjithçka.
Ju tërhiqni personin e gabuar
Shpesh, njerëzit shumë të sjellshëm tërheqin njerëz të pasinqertë ose toksikë. Hapja juaj mund të shihet si një mundësi e lehtë nga ata që thjesht duan të përfitojnë nga ju.
Ju harroni të kujdeseni për veten
Nëse gjithmonë i vini nevojat e të tjerëve para tuajave, rrezikoni të lini pas dore vezrn. Herë pas here, është e drejtë të mendoni për veten tuaj së pari, edhe nëse duket egoiste, sepse përndryshe, të tjerët do të vijnë gjithmonë të parët dhe ju gjithmonë të dytët.
Të tjerët ndalojnë së ju respektuari
Nëse lejoni që dikush të përfitojë nga hapja dhe mirësia juaj, respekti zhduket. Nëse nuk mund të dalloni midis të qenit i sjellshëm dhe të qenit i shfrytëzuar, të tjerët nuk do t’ju respektojnë më.
Jeni më pak të sjellshëm me veten
Duke menduar kaq shumë për të tjerët, humbisni nga sytë vlerën tuaj dhe harroni se edhe ju meritoni dashuri dhe dhembshuri. Të qenit i sjellshëm me veten është thelbësore.
Disa ju shohin si fallco
Në ditët e sotme, është e rrallë të takosh një person vërtet të mirë. Kjo është arsyeja pse disa e shohin empatinë tuaj si një maskë dhe mendojnë se keni motive të fshehta.
Nuk keni kurrë kohë për ta
Sa herë që ndjeni nevojën për t’u ndalur dhe për të pushuar, gjithmonë del dikush që kërkon ndihmën tuaj. Dhe meqenëse nuk mund të thoni kurrë jo, nuk i jepni vetes kohën që ju nevojitet.
Përjetoni lodhje emocionale
Të thuash gjithmonë po dhe të kujdesesh për nevojat e të tjerëve çon shumë shpesh në lodhje emocionale. Jam shumë i lumtur për të gjithë, por kjo vetëm sa do të rrisë ankthin dhe shqetësimin. A ia vlen vërtet?
Zemërimi rritet brenda jush
Kur e kuptoni se të tjerët e marrin disponueshmërinë tuaj si të mirëqenë dhe nuk ju tregojnë respekt, herët a vonë lind frustrimi brenda jush. Ju jepni gjithçka dhe nuk merrni atë që shpresonit. Kjo mund të çojë në pakënaqësi dhe zemërim, duke ju konsumuar brenda.