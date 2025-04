Miratohet protokolli i sigurisë maksimale: “Barcelona–Inter me rrezikshmëri të lartë”

Komisioni i përhershëm i Komisionit Shtetëror Spanjoll kundër Dhunës dhe Racizmit, për të luftuar intolerancën në sport, ka vendosur të klasifikojë gjysmëfinalen e ardhshme të Champions League mes Barcelonës dhe Inter si një ndeshje me rrezik shumë të lartë incidentesh. Kjo do të thotë se nuk do të ketë kufizime për tifozët zikaltër, që duan të mbërrijnë në Stadiumin Olimpik të Barcelonës, por autoritetet spanjolle do të vendosin nivelin maksimal të alarmit dhe do të angazhojnë forcat më të mëdha të rendit për të garantuar sigurinë publike.

Barcelona–Inter, protokolli i sigurisë maksimale

Më shumë se si një ndeshje me rrezik real për përplasje midis dy tifoserive, zgjedhja e Komisionit—e cila i ka komunikuar vendimin e saj UEFAs—lind nga rëndësia intrinsike e gjysmëfinales, që do të luhet më 30 prill në orën 21:00. Bëhet fjalë për një përballje tepër delikate, për të cilën është aktivizuar protokolli klasik që hy në fuqi kur ekziston rreziku i trazirave. Barcelona, nga ana e saj, prej kohësh ka larguar fraksionet më radikale të tifozërisë së organizuar—megjithëse xhepa ultrash mbeten ende brenda grupeve më ekstreme. E njëjta gjë vlen për Interin, i cili ka bashkuar të gjithë Curva Nord nën një entitet të vetëm tifozësh, duke përjashtuar grupet e dhunshme.

Tolerancë zero në Spanjë kundër dhunës

Kohët e fundit, në Spanjë pragun e parandalimit të intolerancës midis tifoserive e kanë çuar thuajse në “zero”, duke parashikuar—madje edhe vetëm për shkak të rëndësisë së ndeshjes si Barcelona–Inter në Champions League—çdo problematikë të mundshme. Në listën e Komisionit iberik kanë përfunduar edhe katër ndeshje të tjera të futbollit spanjoll: finalja e Copa del Rey mes Barcelonës e Real Madridit, e programuar të shtunën në fushë neutrale të Sevillës; Osasuna–Sevilla në La Liga; dhe dy takime të divizionit të dytë: Mirandés–Burgos dhe Racing Santander–Deportivo La Coruña.

Ndeshja, e vlefshme për javën e 11-të të Grupit B të Primera Nacional, i kishte gjetur Talleres – që renditet në vendin e fundit të klasifikimit – të mposhtur në shtëpi nga Estudiantes, një skuadër që ndodhet në zonat e larta të renditjes. Megjithatë, rezultati mund të kishte ndryshuar në sekondën e fundit: një pasim i gjatë nga mbrojtja gjeti një futbollist të vendasve përballë portierit kundërshtar, i cili ndërhyri në mënyrë që u konsiderua e parregullt dhe u ndëshkua me penallti, edhe pse nga pamjet duket se ai prek qartazi topin (në kategoritë më të ulëta në Argjentinë nuk ka VAR).

Topi futet në portë, arbitri fishkëllen fundin

Franco Vedoya u paraqit në pikën e bardhë të penalltisë dhe gjuajtja e tij, në minutën e 98′, u ndal nga portieri i Estudiantes, Matias Budino. Në ribatim, Camilo Viganoni shënoi golin e barazimit 1-1, por arbitri Julian Jerez – i cili nga pamjet duket se e ndiqte me shumë vëmendje aksionin e ribatimit, sikur loja të ishte ende në zhvillim – e anuloi golin pasi topi kishte hyrë në rrjetë, ndërsa lojtarët, stoli, stafi dhe tifozët e skuadrës vendase po festonin me entuziazëm, fillimisht të pavetëdijshëm për vendimin e arbitrit.

Sigurisht që pasuan protesta të ashpra, por nuk pati asnjë rezultat. Rregullorja përcakton se, edhe nëse koha e lojës ka mbaruar, arbitri mund të lejojë disa minuta shtesë për ekzekutimin e një penalltie, por konfuzioni në këtë rast lind sepse asnjëri nga lojtarët e të dy skuadrave nuk ishte në dijeni se, sapo të ekzekutohej penalltia, loja do të konsiderohej e përfunduar, pra që një ribatim i mundshëm nuk do të vlente. Në çdo rast, një gabim i rëndë i arbitrit, i cili duhej të kishte njoftuar të dyja skuadrat se menjëherë pas goditjes së penalltisë, ndeshja do të përfundonte – me ose pa gol.