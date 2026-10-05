Miqësoret e Argjentinës (edhe ndeshja e fundit e Leo Messi) po shndërrohen në një farsë

Vetëm pak orë para ndeshjes së lamtumirës së Leo Messit me Argjentinën, shpërthen një polemikë e madhe rreth kombëtares dhe, në veçanti, menaxhimit kontrovers të ndeshjeve miqësore. Në këtë pushim, “Albiceleste” ka luajtur kundër Bolivisë, Burkina Fasos dhe do të presë Benin në ndeshjen ku “Pleshti” do t’i japë lamtumirën kombëtares së tij: një seri ndeshjesh mjaft kurioze, sidomos për zgjedhjen për t’iu drejtuar federatave afrikane të nivelit mesatar-të ulët si kundërshtarë edhe në një moment kaq të ndjeshëm për tifozët dhe lojtarët.
Nuk është rastësi, por gjithçka është pjesë e një strategjie që synon të maksimizojë të ardhurat nga ana e AFA-së së drejtuar nga Claudio Tapia. Edhe përpara Botërorit, zgjedhja e kundërshtarëve për miqësoret kishte rënë mbi disa skuadra afrikane jo të nivelit të parë dhe të gjitha kishin denoncuar një trajtim të papërshtatshëm nga Argjentina, e cila nuk do të kishte ndarë të ardhurat e arkëtuara nga biletat dhe nuk do të kishte paguar shpërblimet e parashikuara për futbollistët, duke e shndërruar të gjithë sistemin e miqësoreve në një farsë.
Pse Argjentina përballet gjithmonë me kombëtare afrikane
Para Botërorit i kishte ardhur radha Mauritanisë, ndërsa në pushimin e tetorit Burkina Fasos dhe së shpejti edhe Beninit. Nuk janë kundërshtarë të parezistueshëm për një kombëtare që ishte shumë pranë triumfit të dytë radhazi në Botëror dhe edhe në fushë rezultatet janë të parashikueshme: ndeshjet nuk argëtojnë tifozët dhe janë pak më shumë se një stërvitje me dyer të hapura, por për federatën e gjithë kjo kalon në plan të dytë. Argjentina do të zgjidhte kundërshtarë të nivelit të ulët në mënyrë që të organizonte miqësore me kosto të ulët kundër kundërshtarëve që kënaqen duke luajtur një ndeshje prestigjioze kundër Messit dhe shokëve të tij.
Çështja u ngrit pas fitores 7-0 në Monumental kundër Burkina Fasos. Në fushë zbriti një përzgjedhje e U23-shit, sepse kombëtarja e parë nuk ishte larguar kurrë nga vendi pas kualifikueseve të Kupës së Afrikës. Zyrtarisht flitet për një problem me avionin e tyre, por sipas Relevo-s do të kishte përplasje lidhur me komisionet dhe shpërblimet që duhej t’u shpërndaheshin federatave dhe lojtarëve të ekipit të parë që nuk udhëtuan, ndaj për të shmangur një sanksion nga FIFA u dërgua skuadra e të rinjve. Një absurditet që përsëritet vazhdimisht dhe që do të shoqërojë edhe lamtumirën e Messit.
Plani i miqësoreve me kosto të ulët
I njëjti skenar ishte përsëritur marsin e kaluar kundër Mauritanisë. Federata afrikane nuk kishte marrë shpërblime, por vetëm një shumë fikse për qëndrimin dhe udhëtimin, i cili u rimbursua vetëm pjesërisht nga Argjentina. Bonuset që marrin ndërkohë lojtarët as nuk ishin diskutuar dhe, në këmbim, kombëtarja kishte marrë vetëm kënaqësinë për të luajtur kundër Kampionëve në fuqi të Botës. Edhe Benini ka denoncuar një situatë të ngjashme për ndeshjen e 6 tetorit në Monumental, e cila do të shndërrohet në festën e madhe për lamtumirën e Messit nga kombëtarja.
Lojtarët mbërritën në Argjentinë me një fluturim komercial që zgjati 25 orë me disa ndalesa: disa prej tyre u ndien keq, një anëtar i stafit humbi ndjenjat dhe të gjithë u ankuan për një trajtim që ishte të paktën fyes. Atyre iu rezervua një hotel që në një kat nuk kishte ujë të ngrohtë, pa sauna, me një palestër të përbërë nga dy pista vrapimi dhe dy biçikleta statike dhe fusha me tapet sintetik ku mund të stërviteshin. Me kombëtaret europiane të angazhuara në Nations League, federata argjentinase e çoi përpara planin e saj me kosto jashtëzakonisht të ulët, i cili u bë publik pas ankesave të lojtarëve të federatave afrikane.