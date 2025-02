Minuta me pikatore, para me thasë: Neymar merr një pasuri për largimin nga Al-Hilal

Luajti shumë pak, por fitoi para me shumicë. Koha e Neymar në Arabinë Saudite ka marrë fund papritur, duke shënuar një kapitull të mbushur me para, por jo me minuta loje. Udhëtimi i sulmuesit brazilian me Al-Hilal, që nisi me pritshmëri të larta, u dëmtua nga një dëmtim i rëndë që e la jashtë fushës për një vit. Procesi i gjatë i rikuperimit shkaktoi më shumë probleme sesa zgjidhje për klubin, duke çuar në ndërprerjen e kontratës së tij pas një sage plot kthesa me klubin saudit.

Dëmtimi që ndryshoi gjithçka

Problemet e Neymar-it filluan me një dëmtim serioz të ligamentit të gjurit në vitin 2022, që e mbajti jashtë fushës për muaj të tërë. Pasi u rikuperua, ai u rikthye më 21 tetor 2023, por rikthimi i tij ishte jetëshkurtër. Vetëm disa ditë më vonë, Neymar pësoi një dëmtim muskulor, gjë që zhgënjeu edhe më shumë drejtuesit e Al-Hilal. Trajneri Jorge Jesus humbi besimin te aftësia e brazilianit për të performuar në nivelin e kërkuar, dhe u bë e qartë se Neymar nuk do të ishte pjesë e planeve të ekipit për pjesën e mbetur të sezonit.

Me vetëm gjashtë muaj të mbetur në kontratën e tij dhe një pagë që tejkalonte shifrat tetëshifrore, situata e Neymar u bë e papranueshme. Në një konferencë për shtyp, Jorge Jesus konfirmoi: “Neymar nuk mund të performojë në nivelin që presim. Ai ende ka një kontratë me Al-Hilal dhe ndoshta do të jetë në dorën e tij të vendosë për të ardhmen.” Klubi e bëri të qartë që Neymar nuk ishte më pjesë e planeve të tyre, duke e lënë atë të mendonte për opsionet e tij.

Vendimi për t’i dhënë fund

Në një kthesë të shpejtë ngjarjesh, Neymar kaloi nga deklaratat që ai do të vendoste për të ardhmen pasi të rikuperohej plotësisht, në vendimin për të ndërprerë kontratën. Në fillim të javës së kaluar, u bë e qartë që lojtari nuk kishte asnjë qëllim të qëndronte në Arabinë Saudite, duke u fokusuar në një rikthim në Brazil. Pavarësisht interesimit nga MLS, si ai i Chicago Fire, Neymar dhe agjenti i tij, Pini Zahavi, punuan me ngulm për të lehtësuar kthimin e tij në shtëpi.

Deri në fundjavë, bisedimet mes kampit të Neymar-it dhe klubit saudit u intensifikuan. Ndërsa marrëveshja ishte pothuajse finalizuar, mbeti një pengesë financiare. Neymar ende kishte 90 milionë dollarë të mbetura në kontratën e tij për gjashtë muajt e fundit. Të dyja palët shtynë për një takim përfundimtar më 27 janar për të zgjidhur çështjen.

Një marrëveshje fitimprurëse

Në fund, Al-Hilal pranoi kushtet e Neymar-it, duke kuptuar se lojtari ndoshta do të luajë një rol të rëndësishëm si një nga ambasadorët për Kupën e Botës FIFA 2034 në Arabinë Saudite. Për të shmangur një përshtypje të keqe, klubi vendosi të zgjidhë çështjen duke i paguar Neymar-it, sipas AS, midis 30 dhe 40 milionë dollarë si pjesë e ndërprerjes së kontratës.

Ndërsa Neymar përgatitet për rikthimin në Santos, klubi ku filloi karrierën e tij, ai shpreson të rigjejë formën dhe të bëhet sërish lojtari që dikur magjepsi botën e futbollit. Me këtë shumë të madhe në dorë, e ardhmja e Neymar-it duket e fokusuar në Brazil, ku e pret një kapitull i ri në karrierën e tij.