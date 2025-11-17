Ministria e Drejtësisë dorëzon në Zvicër kërkesën për ekstradim të Ahmetajt

Ministria e Drejtësisë ka dorëzuar një kërkesë për ekstradim të ish-zv.kryeministrit Arben Ahmetaj nga Zvicra. Gjatë seancës për çështjen “Buka”, gjyqtarja Irena Gjoka lexoi përgjigjet e zyrës së Interpol Tiranës.

Avokati i Ahmetajt, Henrik Ligori, bëri të ditur se për klientin e tij nuk ka asnjë masë sigurie në këtë çështje dhe se masa e propozuar lidhet me një procedim tjetër.

“Për këtë dosje për Ahmetaj nuk ka asnjë mase sigurie. Masa është për efekt te nje procedimi tjetër,” tha Ligori.

Më 7 dhjetor, SPAK mbylli hetimet dhe dërgoi në GJKKO dosjen e privatizimit të ish-fabrikës “Buka”. Lidhur me këtë çështje SPAK akuzon Ahmetajn se i ka shkaktuar dëm prej 7 miliardë lekësh buxhetit të shtetit.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top