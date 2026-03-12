Ministria e Brendshme nxjerr listën përfundimtare: Kush do zëvendësojë Ilir Prodën?

Ministria e Brendshme ka publikuar listën përfundimtare të kandidatëve që kanë aplikuar për postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policia e Shtetit pas shkarkimit të Ilir Prodës nga ky post.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sipas njoftimit zyrtar të datës 12 mars 2026, në garë janë gjithsej 16 kandidatë, mes të cilëve edhe dy gra. Emrat janë publikuar sipas rendit alfabetik.

Lista e aplikantëve është si më poshtë:

Afrim Tafa

Alfred Çepe

Arjanit Arapi

Ejona Gurbardhi

Elidon Çela

Gentian Berberi

Gentjan Shehaj

Idajet Faskaj

Lorenc Panganika

Neritan Nallbati

Pëllumb Seferi

Rebani Jaupi

Saimir Boshnjaku

Skënder Hita

Suela Sulkaj

Tonin Vocaj

Procesi i përzgjedhjes së Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit pritet të vijojë me fazat e tjera të vlerësimit të kandidatëve, përpara se të merret vendimi përfundimtar për drejtimin e institucionit të rendit në vend.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top