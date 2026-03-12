Ministria e Brendshme nxjerr listën përfundimtare: Kush do zëvendësojë Ilir Prodën?

Ministria e Brendshme ka publikuar listën përfundimtare të kandidatëve që kanë aplikuar për postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policia e Shtetit pas shkarkimit të Ilir Prodës nga ky post.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Sipas njoftimit zyrtar të datës 12 mars 2026, në garë janë gjithsej 16 kandidatë, mes të cilëve edhe dy gra. Emrat janë publikuar sipas rendit alfabetik.
Lista e aplikantëve është si më poshtë:
Afrim Tafa
Alfred Çepe
Arjanit Arapi
Ejona Gurbardhi
Elidon Çela
Gentian Berberi
Gentjan Shehaj
Idajet Faskaj
Lorenc Panganika
Neritan Nallbati
Pëllumb Seferi
Rebani Jaupi
Saimir Boshnjaku
Skënder Hita
Suela Sulkaj
Tonin Vocaj
Procesi i përzgjedhjes së Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit pritet të vijojë me fazat e tjera të vlerësimit të kandidatëve, përpara se të merret vendimi përfundimtar për drejtimin e institucionit të rendit në vend.