Ministri serb i Mbrojtjes: 90% e popullit do të ishin të lumtur ta shihnin ushtrinë tonë në Kosovë

Ministri serb i Mbrojtjes, Millosh Vuçeviç, ka komentuar takimin e djeshëm në Bruksel të presidentit serb, Aleksandër Vuçiç dhe kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti me përfaqësuesit evropianë. Ai shprehet se në këto bisedime, të cilat ai i ka cilësuar të vështira, Serbia shmangi skenarin për të qenë fajtori dhe faktori përçarës.

“Asgjë nuk është e bukur dhe e lehtë për ne atje, as nuk do të dëgjojmë ndonjë gjë tepër të bukur dhe të lehtë nga ato biseda. E mira është që Serbia e shmangi atë skenar për të qenë fajtore, për të qenë një faktor përçarës, për të dashur konflikte, sepse ai skenar tashmë është përgatitur me qëllim që jo vetëm ta akuzojnë Serbinë, por edhe ta ndëshkojnë atë”, tha Vuçeviç për televizionin Happy.

“Ne nuk pranojmë asnjë formë të njohjes de jure apo de facto të Kosovës si shtet i pavarur”. Mund të flasim për gjëra të tjera, qoftë deklaratë doganore, vulë kjo apo ajo… Gjithçka që nuk shpie në pavarësinë e Kosovës është për ne diçka që mund të jetë temë në tryezë”, tha Vuçeviç.

Vuçeviç vlerësoi se 90% e qytetarëve do të donin të dëgjonin se Serbia refuzon gjithçka nga ai dialog dhe largohet prej tij, raporton gazeta serbe Danas.

“Të gjithë do të ishin të lumtur ta shihnin ushtrinë tonë në Kosovë dhe Metohi, por ne duhet ta dimë, duhet të kujtojmë, se jemi tërhequr nga Kosova dhe Metohia në vitin 1999 në përputhje me Marrëveshjen e Kumanovës dhe Rezolutën 1244 dhe se ne jemi de facto autoriteti ushtarak. atje ia lanë Kfor-it”, tha Vuçeviç.

Ministri i Mbrojtjes serbe vlerësoi se Kurti nuk ka ndërmend të formojë Unionin e Komunave Serbe (USO) dhe se do ta mbajë atë qëndrim të vendosur, si dhe se ndërmjetësuesit ndërkombëtarë në dialog dëshirojnë që ai të formohet jashtë kontekstit siç është konceptuar.

Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ditën e djeshme në Bruksel zhvilluan takime disa orëshe me të dërguarin special të BE-së për dialogun Beograd-Prishtinë Miroslav Lajçak, shefin e diplomacisë evropiane Josep Borrell, presidentin e Këshillit Evropian. Charles Michel dhe liderët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë, Emmanuel Macron, Olaf Scholz dhe George Meloni.