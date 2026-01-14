Ministri i Drejtësisë shkarkon drejtorin e burgut të Durrësit

Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, ka firmosur sot shkarkimin e drejtorit të IEVP Durrës, Indrit Cërloj. Vendimi vjen një ditë pas arratisjes së të paraburgosurit Altin Ndoci teksa ky i fundit ishte dërguar për kontroll mjekësor në spitalin e qytetit.
Veç shkarkimit të drejtorit, Lamallari ka kërkuar nga drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, një plan të ri të vlerësimit të sigurisë dhe rishpërndarjes mbi bazën e rrezikshmërisë së të dënuarve dhe paraburgosurve në IEVP Durrës, duke konsideruar edhe transferimin në burgje të tjera të sigurisë së lartë.
Menjëherë pas ngjarjes së djeshme, Ministri i Drejtësisë i ka kërkuar drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve dhe drejtorit të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm të Sistemit të Burgjeve angazhim maksimal me Prokurorinë për zbardhjen e ngjarjes dhe vënien e përgjegjësve para ligjit.
Po kështu ditën e djeshme u krye menjëherë pezullimin e nga detyra të të gjithë zinxhirit komandues të IEVP Durrës. Nga verifikimet paraprake rezulton se IEVP Durrës për shoqërimin e planifikuar nuk ka raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve as planifikimin dhe as realizimin e vizitës mjekësore, në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Gjithashtu, rezulton se nuk janë respektuar procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve. Ndërkohë gjatë ditës së sotme në pranga u vunë 8 persona:
* Komisar Dezdemon Pazaj – Punonjës i Policisë së Burgjeve;
* Komisar Violeta Uka – Punonjëse e Policisë së Burgjeve;
* Kryeinspektor Dorjan Saraçi – Punonjës i Policisë së Burgjeve;
* Inspektor Sali Ferrollari – Punonjës i Policisë së Burgjeve;
* Inspektor Fatjon Braçi – Punonjës i Policisë së Burgjeve;
* Inspektor Preng Marvataj – Punonjës i Policisë së Burgjeve;
* Kryeinspektor Aranit Çela – Punonjës i Policisë së Burgjeve;
* Kryeinfermier Aulon Quku – Punonjës i IEVP Durrës.