Minatorët e Spaçit paralajmërojnë grevë urie nëse nuk u përmbushen kushtet

Rreth 70 punonjës të minierës së bakrit në Spaç të Mirditës janë ngritur në protestë prej tre ditësh, duke bojkotuar punën në shenjë pakënaqësie për kushtet e punës dhe pagat minimale. Minatorët i kanë paraqitur një sërë kërkesash kompanisë koncesionare turke “Tete Albania”, por negociatat mes palëve kanë dështuar, duke thelluar tensionet në vendin e punës.
Një nga kërkesat kryesore të minatorëve është njohja e sindikatës së krijuar në muajin gusht dhe nënshkrimi i një kontrate kolektive, që sipas tyre do të garantonte të drejtat dhe sigurinë në punë. Ata pretendojnë se kompania jo vetëm ka refuzuar dialogun, por ka ndërmarrë edhe masa ndëshkuese ndaj organizatorëve të protestës.
“Duke parë problemet e përditshme, e pamë të nevojshme të organizohemi në sindikatë për të mbrojtur të drejtat tona. Këtë lëvizje ata nuk e pranuan dhe madje më kanë larguar nga puna si organizator i saj,” thotë Albert Bushpreni, minatori i larguar nga puna.
Ai thotë se kompania ishte përpjekur të përçante lëvizjen, por nuk ia ka dalë dhe se protesta do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave. “Ndoshta pronari nuk na do as të gjallë, por ne kemi lindur në këto troje që ata po i shfrytëzojnë. Pagat janë minimale dhe kushtet e punës nëntokë janë tepër të vështira. Rrezikojmë shëndetin dhe jetën çdo ditë,” tha ai.
Punonjësit e tjerë ndajnë të njëjtat shqetësime, duke theksuar mungesën e kushteve bazë dhe pagat e ulëta në raport me rrezikun që përballen çdo ditë në nëntokë.
“Po punojmë në kushte të papërshtatshme, duke rrezikuar shëndetin çdo ditë. Pagat janë qesharake për punën që bëjmë nëntokë. Punojmë përtej orarit të përcaktuar, nuk kemi ditë pushimi dhe transporti është skandaloz. Nuk do të tërhiqemi deri në përmbushjen e kërkesave tona. Është e papranueshme të trajtohemi në këtë mënyrë, ndërsa kompania refuzon të na dëgjojë,” – thotë Kastriot Prenga, minator në Spaç.
Në mbështetje të protestës janë bashkuar edhe përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, të cilët kanë paralajmëruar një grevë urie pa afat, nëse kërkesat e minatorëve nuk merren në konsideratë.
“Kompania po pengon një të drejtë themelore të punëtorëve – organizimin sindikal. Kjo është e papranueshme,” deklaroi Klodian Islami, Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Industrisë.
Islami tha se të hënën, në orën 07:00 të mëngjesit, do të nisë greva e urisë para ambienteve të kompanisë.
Më herët minatorët i kanë kërkuar ndërhyrje edhe Agjencisë Kombëtare të Punësimit, e cila ka ndërmjetësuar një takim mes palëve, por pa rezultat konkret. Ndërkohë, kompania “Tete Albania”, e kontaktuar për këtë çështje, i ka cilësuar kërkesat e minatorëve si “antiligjore”, duke mohuar akuzat dhe pretendimet e ngritura ndaj saj.
Protesta në Spaç vjen në një sektor ku aksidentet në punë dhe pakënaqësitë e punëtorëve janë të përsëritura, ndërsa sindikatat kërkojnë që qeveria të ndërhyjë për të garantuar respektimin e të drejtave të punonjësve në industri të rrezikshme si minierat.
Spaçi ka një histori të ngarkuar, pasi gjatë periudhës së diktaturës komuniste miniera në këtë zonë u përdor si kamp pune për të burgosurit politikë, të cilët punonin në kushte ekstreme dhe çnjerëzore./BIRN