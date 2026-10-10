Millan Radojiçiç shfaqet me djalin e Vuçiç në tubimin elektoral të SNS-së

Millan Radojiçiç, organizatori dhe kryesi i sulmit terrorist të Bansjkës në Zveçan, është filmuar nga mediat serbe në tubimin elektoral të partisë së ish-presidentit serb, Aleksandar Vuçiç.
Në pamjet e siguruara nga N1 ai është parë i shoqëruar me Danillo Vuçiç, djalin e ish-presidentit të Serbisë.
Ai u filmua në tubimin e së premtes në Kragujevc.
“Milan Radojiçiç ndodhet pranë Danilo Vuçiçit para sallës ‘Jezero’, ku u mbajt tubimi i SNS-së”, shkruan mediumi serb.
Radojiciç kërkohet edhe nga Interpol për sulmin terrorist të Banjskës, ku mbeti i vrarë edhe rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku më 24 shtator të vitit 2023.