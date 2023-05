Miley sqaron deklaratën e saj pas reagimit të fansave

Miley Cyrus po sqaron arsyen e saj për të mos pasur më “dëshirë” për të shkuar në turne. Këngëtarja e “Flowers” hyri në Instagram të mërkurën për të shprehur dashurinë dhe vlerësimin e saj për fansat, si dhe për të detajuar se sa i vështirë mund të jetë në të vërtetë turneu.

“Për qartësi ndihem e lidhur nga fansat tani më shumë se kurrë,” shkroi ajo. “Kur unë fitoj, NE fitojmë. Edhe nëse nuk i shoh ballë për ballë çdo natë në një koncert, fansat e mi janë në zemrën time. Unë vazhdimisht krijoj dhe rinovoj mënyra të reja që mund të qëndroj e lidhur me audiencën – pa sakrifikuar gjërat e mia thelbësore.”

Ajo vazhdoi, “Performimi ka qenë disa nga ditët më të mira të jetës sime dhe ne do të vazhdojmë këtë rrugëtim së bashku siç kemi bërë për gati dy dekadat e fundit. Kjo nuk ka të bëjë me mungesën e vlerësimit për fansat por me atë që thjesht nuk dua të bëhem gati në dhomat e zhveshjes. Ky është realiteti i jetës në turne.”

Përgjigja e saj vjen pas komenteve që ajo bëri gjatë një interviste për Vogue britanike, ku tha se nuk është e sigurt nëse mund ta shohë veten duke bërë turne në të ardhmen. Kjo la shumë fansa të hutuar, veçanërisht ata që prisnin që Cyrus të shkonte në turne pasi publikoi albumin e saj të fundit në studio, Endless Summer Vacation, në mars.