Miley Cyrus nxit aludimet për një album të ri

Karriera pop e Miley Cyrus është rikthyer në lulëzim të plotë këtë vit me këngën e saj numër 1 “Flowers”. Por tani fansat janë të bindur se ajo ka lëshuar fshehurazi edhe më shumë muzikë në vitin 2023.

Në mediat sociale po përflitet për një tjetër album të Cyrus që u zbulua më 10 mars – pikërisht në të njëjtën ditë kur ajo hodhi “Endless Summer Vacation”, muajin e kaluar. Albumi “Down with Me”, i publikuar me emrin “Clara Pierce”, përmban vokale që tingëllojnë tmerrësisht të ngjashme me ato të artistes.

“Kam shumë nevojë për Miley Cyrus për të shpjeguar pse ekziston një album i tërë në Spotify i quajtur Down with Me me emrin e artistes Clara Pierce, i cili u publikua në të njëjtën ditë me albumin tjetër . Është kaq e qartë që është zëri i saj”, shkroi një fans në Twitter. “Kam nevojë që ju të shpjegoni Clara Pierce zonjë,” i shkroi një tjetër fanse Cyrus.

Sigurisht, këngët e ndarjes si “I’ll Never Get Hurt Again” dhe “Të paktën I Can Say That I Tried” mund të aludojnë lehtësisht për ndarjen e shumë-publikuar të saj me ish-bashkëshortin Liam Hemsworth. Dhe “Saggitarius” (sic) do të kishte kuptim për këngëtaren, e cila është me të vërtetë një Shigjetar.

Por disa po sugjerojnë se ky mund të jetë një rast tjetër i AI duke bërë mrekullitë e saj. Një inteligjent i mediave sociale pohon se albumi mund të jetë i Willian Cordeiro – i cili renditet si kantautori i vetëm i çdo kënge.