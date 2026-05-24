Miley Cyrus nderohet me yll në Hollywood Walk of Fame

Këngëtarja dhe aktorja Miley Cyrus është nderuar me një yll në “Hollywood Walk of Fame”, gjatë një ceremonie madhështore të mbajtur të premten në Los Angeles.
Fituesja e çmimeve Grammy, e dashur nga publiku për rolin e saj në serialin ikonik të Disney Channel, “Hannah Montana”, u shfaq e emocionuar teksa pranoi këtë vlerësim të rëndësishëm në karrierën e saj.
Në fjalimin e saj, Miley foli për këngën “Walk of Fame”, pjesë e albumit të saj të vitit 2025 “Something Beautiful”, të shkruar bashkë me Brittany Howard, vokalisten e grupit Alabama Shakes. Kënga përfundon me vargjet “You’ll live forever” (“Do të jetosh përgjithmonë”), të cilat artistja i komentoi me shumë emocion.
“Edhe pse e dua këtë varg, fakti që nuk do të jetojmë përgjithmonë është pikërisht ajo që më jep zjarrin për të krijuar art dhe për të thyer kufijtë që na janë imponuar”, tha Cyrus.
Miley theksoi se ky yll nuk është një trofe apo një garë sezonale, por një simbol i punës dhe pasionit të saj ndër vite.
“Pas orës 1 të drekës, ky moment do të marrë fund dhe kjo rrugë do të rikthehet në një vend plot njerëz që eksplorojnë qytetin tonë. Por unë do të vazhdoj të krijoj, sepse kjo është arsyeja pse jetoj”, u shpreh ajo.
Artistja shtoi se shpreson që trashëgimia e saj të ndikojë brezat e ardhshëm:
“Shpresoj që ajo çfarë lë pas të zgjojë diçka të vërtetë, të papërsosur, seksi, glamuroze dhe plot gëzim në kohë që kanë nevojë për të.”
Në fund të fjalimit, Miley falënderoi fansat, familjen e saj — përfshirë mamanë Tish Cyrus dhe motrën Brandi Cyrus — si edhe të fejuarin e saj, muzikantin Maxx Morando, i cili ishte gjithashtu i pranishëm në ceremoni.
Ceremonia u shoqërua gjithashtu me fjalime frymëzuese nga Anya Taylor-Joy dhe Donatella Versace.
Anya Taylor-Joy tregoi se kishte parë për herë të parë foton e Miley në revistën “J-14” dhe kishte menduar menjëherë se ajo do të bëhej një yll i madh.
“Ajo sfidoi rregullat, i rishkroi ato dhe ndonjëherë i dogji plotësisht. Miley, ti ke qenë gjithmonë dhe tani je zyrtarisht një yll”, tha aktorja.
Ndërsa Donatella Versace, e cila kishte dizajnuar veshjen e Miley për ceremoninë, deklaroi:
“Yll është ajo që je. Ti shkëlqen me forcë, përkushtim dhe dashuri”.