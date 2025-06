Miley Cyrus flet për performancën e saj e bujshme në VMA

Miley Cyrus po kthen kokën pas në një nga momentet më të bujshme të karrierës së saj — performanca në MTV Video Music Awards në vitin 2013 — dhe po i jep meritë një emri për ndihmën: Jimmy Kimmel.

Këngëtarja fituese e çmimit Grammy, tani 32 vjeçe, u shfaq në emisionin Jimmy Kimmel Live!, ku foli për rrugëtimin e saj artistik dhe pranoi se Kimmel ka qenë dëshmitar i transformimeve të saj ndër vite.

Gjatë bisedës, ajo zbuloi se fillesat e epokës së saj të njohur si “Bangerz” kishin rrënjë pikërisht në një vizitë të mëparshme në këtë emision.

“Jam shumë e lumtur që po më sheh në këtë epokë të re,” tha Cyrus. “Kjo epokë është më e sofistikuar, por duhet të them që shfaqja jote më ndihmoi të krijoja momentin në VMA 2013.”

Cyrus shpjegoi se e kishte përdorur paraqitjen e saj në Jimmy Kimmel Live! si një provë para se të shfaqej në skenën e VMA-ve.

“Erdha këtu më parë dhe e përdora si një test, ku kërceva me një kostum të veshur si arush, dhe të gjithë menduan që isha e çmendur,” kujtoi ajo. “Por e bëra këtu fillimisht për të parë nëse do funksiononte.”

Në qershor 2013, Cyrus mbajti një koncert të jashtëm për emisionin e Kimmel, ku interpretoi disa nga hitet e saj, duke shfaqur një imazh shumë më rebel krahasuar me kohën e saj në Disney Channel.

Vetëm dy muaj më pas, në gusht, ajo tronditi skenën e MTV VMAs me një performancë provokuese përkrah Robin Thicke, që shokoi publikun dhe i ndryshoi përfundimisht imazhin publik.

Edhe pse momenti shkaktoi polemika, ai përbën një pikë kthese në karrierën e saj. Në një intervistë për revistën Wonderland në vitin 2018, Cyrus tha:

“Jo vetëm që kultura u ndryshua, por edhe jeta dhe karriera ime ndryshuan përgjithmonë. Më frymëzoi të përdor platformën time për diçka më të madhe. Nëse bota do fokusohet tek unë, atëherë ajo që bëj duhet të ketë ndikim dhe të jetë e madhe.”

Në një video për British Vogue në vitin 2023, Cyrus u kthye te veshja e saj e famshme në VMA, një kostum me tematikë arushi lodër. Duke folur me kamerën, ajo tha me humor:

“Kjo ishte tepër kontroverse dhe bëri shumë njerëz të zemëruar. E përsëris: ky kostum arushi i zemëroi shumë njerëz.”

Ajo gjithashtu ndau frymëzimin pas pamjes:

“U frymëzova nga një skulpturë e artistit Todd James që më pëlqeu shumë. Arushi më kujtoi veten time për disa arsye – më dukej i bukur.”